''Sono allucinata, mi fa orrore'': Cristina Marino scioccata dal comportamento della maestra di scuola

Cristina Marino, allo zoo con la figlia primogenita Nina Speranza, 3 anni, si lascia andare a un duro sfogo che condivide nelle sue storie sul social. La 31enne, moglie di Luca Argentero, è scioccata dal comportamento di una maestra di scuola, in gita con la sua classe. “Sono allucinata, mi fa orrore”, sottolinea l’attrice e imprenditrice senza mezzi termini.

“Ho bisogno di condividere al volo perché ho un nervoso… Sono allo zoo con Nina e, ovviamente, essendo maggio, ci sono 200 bimbi in gita. Ho appena visto una maestra che spingeva, ma spingeva, un bambino per rimetterlo in fila. Mi sono avvicinata e le ho detto che era agghiacciante come si stava relazionando col bambino e mi ha risposto che dovevo farmi i caz* miei. Usando la parola ‘caz*i’ davanti ai bambini…", racconta la Marino.

“Sono un attimo allucinata, mi fa orrore pensare come i genitori si impegnino a educare i propri figli e poi vengono mandati a scuola e le maestre si comportano così. Sono davvero innervosita”, aggiunge Cristina, arrabbiata.

Poi spiega perché ha voluto rivelare l’accaduto ai follower: “Ho condiviso perché secondo me è importante ogni tanto soffermarsi a pensare se quello che stiamo scegliendo per i nostri figli, lo dico davvero, a prescindere dalla socialità dei bambini, dalla comodità della scuola sotto casa, sia veramente giusto. E lo dico a me in primis”. Che una maestra di scuola le rispondesse così davanti ai piccoli alunni, non se lo aspettava minimamente…