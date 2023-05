Sul red carpet da sola in ricordo dell'amico della madre Carolina a cui l’evento è dedicato

Indossa un raffinato capo in pizzo vintage: è della collezione Couture Autunno-inverno 1996

Tra i tantissimi famosi presenti, J.Lo, Rihanna incinta, Donatella Versace, Kim Kardashian e Matteo Berrettini

Charlotte Casiraghi catalizza l’attenzione di tutti al MET Gala 2023. La principessa mostra ancora una volta la sua innegabile eleganza in nero firmato Chanel. Per omaggiare Karl Lagerfeld, scomparso nel 2019l a cui l’evento è dedicato, sceglie un raffinato capo in pizzo vintage: è della collezione Couture Autunno-inverno 1996 della maison.

L'eleganza di Charlotte Casiraghi conquista il MET Gala 2023: in nero Chanel per omaggiare Karl Lagerfeld (se vuoi vedere tutte le foto del MET Gala 2023 clicca qui)

La principessa a New York è fotografatissima sul red carpet da sola. E’ lì per rendere tributo al famoso stilista, amico di sempre della madre Carolina, a cui anche lei era fortemente legata. La 36enne valorizza la sua silhouette con il long dress trasparente sotto il quale si vedono i pantaloni. L’abito ha maxi fiocchi in raso e un coprispalle sempre in pizzo. Ai piedi calza sandali neri con plateau, sempre Chanel. Mancava dal MET dal 2019, sugli scalini del Metropolitan Museum of Art incede da diva con la sua mise regale.

A New York sul red carpet Rihanna in Valentino

Jennifer Lopez in Ralph Laurent

Alla serata più attesa dell’anno Charlotte si prende i riflettori, ma sono tantissimi i famosi non bucano il prestigioso appuntamento. Rihanna, incinta, opta per una cappa di bianche camelie firmata Valentino. Jennifer Lopez arriva, invece, con una creazione artigianale firmata Ralph Lauren: un abito in seta nera e rosa con degli strascichi chilometrici abbinato a un copricapo con una veletta nera dalle forme scultoree.

Donatella Versace festeggia i 68 anni in rosa con un abito della sua maison

Kim Kardashian ha un look completamente fatto di perle

Donatella Versace, che allo scadere della mezzanotte compie il suo 68mo compleanno, festeggia con un prezioso abito couture della sua maison color rosa. Al MET Gala Kim Kardashian stavolta punta su un look caratterizzato da 50.000 perle d'acqua dolce, per gentile concessione di Daniel Roseberry di Schiaparelli.

Sul tappeto rosso anche Matteo Berrettini con un completo griffato Boss

Sul tappeto rosso c’è pure Matteo Berrettini. Con lui stavolta non c'è la fidanzata Melissa Satta: per lui un completo total black firmato Boss, brand di cui è testimonial. Nel 2021, al suo debutto al MET Gala, era arrivato accompagnato dalla fidanzata dell'epoca, la tennista croata Ajla Tomljanovic, con cui ha fatto coppia dal 2019 al 2022.