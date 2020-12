Chi sostituirà Mara Venier a 'Domenica In'? Il marito fa tre nomi: ecco quali

Mara Venier ha annunciato che questa sarà la sua ultima edizione di Domenica In. Chi sostituirà l’inimitabile ‘zia’ su Rai Uno? Il marito fa tre nomi, rivelando così chi secondo lui potrebbe prendere il posto della moglie. Via social si sbottona anche sui candidati uomini.

Nicola Carraro prima ironizza: “Mara Venier ha annunciato, poi si vedrà se sarà vero, ma l’ha annunciato, che questa sarà la sua ultima Domenica In”. Poi chiede ai suoi follower di svelargli chi vedrebbero bene al posto di Mara.

“Molte signore della televisione si sono già candidate a prendere il suo posto, seppur con distinguo importanti, dicendo ‘finché c’è Mara non se ne parla’, ma c’hanno provato. Voi chi mettereste al posto di Mara, ammesso e concesso che Mara voglia lasciare? Io ho tre nomi: Antonella Clerici, anche se non credo che abbandonerà Milano per arrivare a Roma. Un’altra è Eleonora Daniele, ha fatto molta gavetta ed è veneta pure lei. L’altra è Caterina Balivo, mi piace molto, anche se è un po’ scomparsa dagli schermi”, sottolinea il marito della Venier.

Non è ancora finita. Sui ‘maschietti’ Carraro confessa: “Fra gli uomini ci sono Matano che ha fatto un’ottima prova a La Vita in Diretta ed eventualmente Diaco, un po’ anarchico, ma di gran cuore e di grande sensibilità”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/12/2020.