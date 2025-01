La prossima puntata del suo podcast a pagamento sarà interamente dedicata alla 37enne

L’imprenditore gioisce dopo le parole di lei, ma le punta anche il dito contro: è una strategia

Fabrizio Corona nelle sue Stories fa accuse pesanti. Dopo le parole di Chiara Ferragni su Fedez gioisce: parrebbero confermare in toto tutto quel che lui ha svelato sul rapper nel suo Falsissimo. Il 50enne, però, punta anche il dito contro la 37enne. Si chiede il motivo per cui abbia parlato solo ora: sarebbe tutta una strategia la sua. Promette una nuova puntata del podcast a pagamento dedicata alla fashion blogger e al suo “vero amore”. Non si limita a questo, svela: “Ha rubato il fidanzato miliardario alla moglie, è andata a letto con Achille Lauro”. L’ex re dei paparazzi è incontenibile.

''Chiara Ferragni ha rubato il fidanzato miliardario alla moglie, è andata a letto con Achille Lauro'': Fabrizio Corona fa accuse pesanti

Corona esordisce: “Ma guarda che strano, il mio speciale di FALSISSIMO, andato in onda lunedì alle 21.00, che finalmente ha svelato la verità dopo anni di stron*ate raccontate sui social e su piattaforme importanti come Amazon, che dovrebbe rimborsare tutti gli abbonati che hanno pagato per vedere la favola dei Ferragnez, non ha minimamente scalfito Chiara Ferragni che, seppur raggiunta nella mattinata di ieri da Striscia la Notizia, non ha lasciato alcuna dichiarazione, se non un semplicissimo: ‘Chiedete a lui’. Per la prima volta poteva essere vera e sfogarsi”.

“Stiamo parlando della stessa persona che, un anno dopo l'inchiesta sul ‘Pandoro Gate’, ha rilasciato le sue uniche dichiarazioni nel peggior programma televisivo d'Italia, condotto dal peggior giornalista italiano - prosegue l’imprenditore - Nessuna domanda scomoda, nessun chiarimento, nessuna risposta, mai una verità REALE, lasciando i suoi quasi 30 milioni di follower senza risposte, senza rispetto”. Fa riferimento a quando lei è andata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

Fabrizio poi si domanda: “Finalmente, oggi alle ore 19, Chiara Ferragni ha parlato per la prima volta, e come riportano tutti i giornali italiani, lo ha fatto per rispondere al video scioccante trasmesso lunedì da me su FALSISSIMO. Ma perché non lo ha fatto ieri?”.

E così affonda ed espone la sua teoria: “Guarda caso, proprio oggi su tutti i TG delle 13.00 rimbalza una notizia clamorosa: nonostante l'inspiegabile e inaspettato passo indietro del Codacons, che solo un mese fa aveva trovato un accordo con la Ferragni per risarcire i consumatori e ritirare la costituzione di parte civile, Chiara è stata lo stesso clamorosamente rinviata a giudizio. Per la prima volta nella sua vita dovrà affrontare un lungo e gravoso procedimento penale, circondata da giornalisti pronti ad accusarla di fatti gravissimi, trasformando ogni singola udienza in una sorta di podcast true crime”.

Lui non ha alcun dubbio sulla presunta strategia della ex di Federico Lucia: “E cosa fa Chiara Ferragni? Chiede aiuto alle donne di tutto il mondo. Sposta l'attenzione mediatica dal processo a una storia d'amore ormai conclusa da anni, finita (ha una nuova famiglia, costituita rubando il compagno stramiliardario alla povera ex moglie), dipingendosi come la vittima perfetta: dolce, fedele, moglie modello che si fa carico delle responsabilità della famiglia sulle sue fragili spalle, mentre Federico è dipinto come l'uomo cattivo, crudele, traditore, fallito, irriconoscente e vigliacco. Lo stereotipo dell’uomo”. Ora Chiara è legata a Giovanni Tronchetti Provera, 41 anni: è stato sposato con Nicole Moellhausen. I due hanno divorziato un anno fa dopo sette anni di matrimonio. Dalla loro relazione sono nati tre figli.

“Vuole passare dalla cronaca nera al romanzo rosa - continua - Vuole trasformarsi da carnefice a vittima, indossando ancora quella famosa tuta grigia che già una volta l'ha resa un FALSISSIMO simbolo mediatico”. Si riferisce al famoso video social di Chiara immediatamente dopo lo scandalo legato al pandoro e al look scelto in quell'occasione.

“Ma il gioco è chiaro... Chiara…”, precisa Corona. Ed ecco che Fabrizio svela la sua verità: “Sei stata zitta in tutti questi anni non perché volevi voltare pagina e per non rimuginare sul dolore, non perché hai due figli che sentiranno tutto. E’ 1 anno che l'unica cosa che chiedi a Federico è poter mostrare i figli. Tu che con i figli non ci stai mai. Solo baby sitter strapagate. Il tuo ex marito non ha deciso a tavolino col suo amico. Ti dimentichi, cara Chiara, chi sono e cosa faccio. Mi chiamo Fabrizio Corona. E Federico si è lasciato andare. Ma io gli ho voluto bene e gli voglio bene”.

“lo ho fatto una scelta nella mia vita, di fare questo mestiere e nessuno me lo può impedire - afferma ancora Corona - Come nessuno mi impedirà di mandare la TERZA PARTE di questa storia. Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante stron*ate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l'amore reale che però hai vissuto tradendolo costantemente”. E lancia un’altra bomba: “Incominciamo da uno, che canta a Sanremo quest'anno, Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei sco*ato?”.