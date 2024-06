La 37enne e il 34enne, chiaramente, sul social sono sempre ‘soli’, ma c’è chi dice che…

I due sarebbero stati entrambi da Vesta Fiori Chiari a Marina di Pietrasanta

Non ci sono foto di coppia e chissà se qualche paparazzo appostato poi non regali lo scoop… C’è però chi giura che abbiano partecipato alla stessa cena, chissà. Una cosa, però, è certa: nel weekend Chiara Ferragni e Fedez sono stati entrambi a Forte dei Marmi, come testimoniano le loro storie pubblicate sul social. Le immagini parlano chiarissimo.

Chiara Ferragni e Fedez entrambi a Forte dei Marmi nel weekend, si parla di una cena insieme: le immagini parlano chiaro

Nessuna reunion, sicuramente. Ma i fan attenti giurano di aver sentito la voce della fashion blogger e influencer nelle IG Stories del rapper. In molti sussurrano che la 37enne e il 34enne fossero persino nella stessa tavolata con altre persone. Nessuno, però, li ha immortalati. All’interno del ristorante Vesta Fiori Chiari a Marina di Pietrasanta non è stato possibile tirare fuori lo smartphone.

L'influencer si mostra bella e sorridente

Il gossip s’infiamma: tra i maligni c’è anche chi parla di un qualcosa di combinato, non credendo ancora alla rottura dei Ferragnez, ritenendo l’addio solo frutto di una strategia per sviare l’attenzione dalla bufera che ha investito l’imprenditrice digitale dal pandoro-gate in poi.

L'artista si fa vedere davanti all'immancabile specchio

Fedez non era solo: c’erano anche i due figli con lui, Leone e Vittoria, 6 e 3 anni. Ed è proprio la presenza dei bambini, invece, a intenerire altri, che credono che il fine settimana trascorso nella stessa spiaggia e nello stesso mare da Chiara e Federico altro non sia che un modo per tranquillizzare i pargoli e dare loro la visione di un’armonia che invece era risultata un po’ compromessa ultimamente.

Chiaramente non pubblicano alcuna foto insieme

La Ferragni si fa vedere in bici, o mentre cammina sulla battigia, con sorriso stampato sul volto. Fedez si fotografa immancabilmente nello specchio della mega villa che lo ospita e non solo. Tutto normale, tutto da ‘separati’. Almeno così appare a prima vita.