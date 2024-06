Il calciatore 25enne solo qualche giorno fa aveva rivelato la gravidanza di Alessia Elefante

La 27enne sfoggia il pancione alla festa organizzata da Giorgia Farina

Tra poco sarà impegnato con l’Europeo di calcio, che ha già vinto nel 2021. Il portiere della Nazionale Gigio Donnarumma, prima di sbarrare la porta azzurra, festeggia due volte: la sua cresima e l’arrivo del bebè, di cui svela anche il genere. Solo qualche giorno fa aveva annunciato che la compagna Alessia Elefante è incinta.

Il portiere della Nazionale Gigio Donnarumma festeggia due volte: cresima e arrivo del bebè, di cui svela il genere

Completo carta da zucchero, sotto t-shirt bianca e ai piedi sneakers white. Il calciatore 25enne è emozionato nella sua domenica speciale. Riceve il sacramento della cresima. Come padrino sceglie il pasticcere Carmine Paoletti, suo amico.

Il calciatore 25enne come padrino sceglie il pasticcere Carmine Paoletti, suo amico.

E’ proprio l’uomo che condivide alcuni scatti della cerimonia. Scrive: "Vederti crescere in questo mondo pieno di riflettori ha fatto intravedere un bagliore di luce nelle nostre vite. La tua spontaneità, il tuo sorriso, la tua gentilezza, la tua eleganza ti rende una persona unica, speciale e ineguagliabile… Dentro di te hai la forza dei vincitori e il coraggio di un leone. Sono le persone come te che, grazie alla loro sincerità, l’onestà e il senso di giustizia che tu porti nel cuore, renderanno il nostro mondo un posto migliore… Se tu lo vorrai, non mancherò ad essere la tua spalla per consolarti o anche il tuo amico per sfogarti… La tua meravigliosa famiglia ti accompagnerà in questa avventura che si chiama vita… Con il cuore colmo di lacrime di gioia ti abbraccio caro Gigio, cresci ma resta sempre nel cuore come sei tu: unico e speciale!".

Poi c'è il party, organizzato da Giorgia Farina, con loro in foto: i due avranno un maschietto

Immediatamente dopo c’è la festa, una cena a base di pesce. La fidanzata del giocatore, a lui legata dal 2016, indossa un abitino celeste chiaro che le fascia il pancione. Sorridono vicini a Giorgia Farina, che ha curato l’allestimento dell’evento. Dal colore usato è chiarissimo: la cicogna darà loro un maschietto!

Alessia Elefante, 27 anni, è legata allo sportivo dal 2016

Il menù offerto agli ospiti è ricco: crudité di mare, trenette con aragoste, riso con tartare di gamberi rossi e grigliata di pesce. E poi torte e pasticcini. La famosa event planner posta alcune foto della cena e scrive: “Siamo felici di condividere la meravigliosa notizia dell’arrivo del piccolo Donnarumma! Congratulazioni di cuore. Siete meravigliosi. La gioia di aspettare un bebè è un’emozione indescrivibile, e siamo onorati di aver reso questa giornata un ricordo memorabile nei vostri cuori. Auguri per questo nuovo capitolo della vostra vita! Con affetto la vostra Giorgia”.