Barbara D’Urso è sbarcata su TikTok da pochissimo e ha già fatto numeri da capogiro: mezzo milione di follower e oltre due milioni di visualizzazioni con i sui brevi video. Per la 67enne anche una pioggia di ‘like’ e commenti. Orgogliosa a La Stampa la conduttrice 67enne racconta la sua nuova vita da influencer. “Tantissimi giovani mi fermano per strada”, sottolinea.

''Tantissimi giovani e giovanissimi mi fermano per strada'': Barbara d'Urso racconta la sua nuova vita da influencer

“Ho sempre cercato di essere ‘avanti’, l’ho fatto sia con Instagram che con il metaverso. Quando nessuno ne sapeva molto, e in realtà non si sa nemmeno ora, io ho creato il Metadurso con il mio avatar. Comunico da quando ho 18 anni, ho attraversato tutti i mondi. Televisione, cinema, teatro, radio e giornali con Vittorio Corona. Libri, podcast. Ho cavalcato tutto, sempre in anticipo”, spiega Carmelita.

“TikTok l’ho studiato. Su Instagram nelle mie stories sono io che racconto quello che vedo e non compaio quasi mai - precisa Barbara - Su TikTok invece ho deciso di esserci anche sostenuta dal fatto che, e non chiedetemi come è possibile, tantissimi giovani e giovanissimi mi fermano per strada. Mi abbracciano, mi chiamano, vogliono farsi un selfie. Mi stupisce. Su TikTok ci sono tante persone diverse, ma soprattutto loro. Questo, per scelta mia e non per scelta mia, è un periodo momentaneo di pausa televisiva della mia carriera. Mi sono detta, sai che c’è? Mi trasferisco lì".

Entrata nel mondo di TikTok, guarda avanti, desidera diventare una creator

“Non sono un’insegnante di nulla, ma qualche cosa nella vita ho imparato - prosegue la napoletana - Mi è piaciuto girare un video su quali sono segnali del corpo che ci fanno capire che il nostro interlocutore sta mentendo. Mi approccio a TikTok in modo professionale: non mi sono svegliata una mattina e ho girato un video. Dietro c’è una casa di produzione. Voglio dare un prodotto serio, professionale, fatto bene. Anche quando facevo trasmissioni in televisioni con un budget molto basso, ho sempre fatto di tutto per ottenere un risultato di ascolti e gradimento molto alto. Sono fatta così. TikTok è uno strumento che dà grandi possibilità, anche quella di fare delle dirette. Chissà…”.

I social le piacciono, ma c’è una cosa che la d’Urso non condividerà mai: “Una parte della mia vita privata, che racchiude i miei figli e la mia nipotina”. Barbara ora critica la tv del dolore: “Sono convinta che le persone abbiano bisogno di sognare, ridere e sorridere. Questo è quello che ho sempre voluto dare a chi mi ama e a chi mi guarda, il resto lo tengo per me, non l’ho mai portato nemmeno in tv. Le persone che mi seguono per strada tanto sanno, sanno tutto e mi chiedono: ci manchi, ma quando torni?".

La conduttrice 67enne con chi l’attacca è perentoria: “I commenti non li leggo”

C’è chiaramente chi continua a criticare Barbara. Lei a tal proposito è perentoria: “I commenti non li leggo. Non ho il tempo né la voglia. Se uno ce l’ha con la vita e si vuole sfogare con me, pazienza. Non mi tocca proprio”. E conclude: “Anche le battute sulle mie luci, che vanno avanti ancora adesso, mi fanno molto ridere. Non capisco però di che parli: io gli uomini li vedo tutti bellissimi, anche le donne. Quelle rare volte che guardo la tv poi li vedo tutti illuminati. Anche con delle luci più forti delle mie, ma bellissimi. Avranno copiato da me anche questo?”.