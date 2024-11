Chiara Ferragni è volata coi figli Leone e Vittoria in Lapponia: viaggio in famiglia sulle tracce di Babbo Natale 

La fashion blogger 37enne è partita insieme alle sue due sorelle, Francesca e Valentina, e alla madre

Assente il cognato Riccardo Nicoletti, bloccato a Milano dalla febbre

E’ atterrata insieme alle sorelle a Rovaniemi in Finlandia. Chiara Ferragni è volata coi figli Leone e Vittoria, di 6 e 3 anni, in Lapponia. Il suo è un viaggio in famiglia, sulle tracce di Babbo Natale, un regalo per i suoi piccoli. Forse il 25 dicembre i due bambini lo trascorreranno con papà Fedez? Chissà…

La fashion blogger 37enne sul social condivide tante foto della vacanza appena iniziata. “Abbiamo portato i bambini in Lapponia a conoscere Babbo Natale”, scrive. E’ partita con Francesca, 35 anni, che ha portato il piccolo Edoardo, 2 anni e 5 mesi, e Valentina, 31 anni. La ragazza non chiarisce se l'abbia o meno accompagnata il fidanzato 23enne Matteo Napoletano, con cui andrà a convivere nella casa appena acquistata e da ristrutturare. C'è pure la loro mamma. Il divertimento per tutti è appena iniziato

I piccoli da Santa Claus

L’unico impossibilitato ad andare con loro, assente giustificato, è stato il cognato di Chiara, Riccardo Nicoletti, sposato con la secondogenita di Marina Di Guardo. In una storia social ha chiarito il motivo per il quale è rimasto a Milano.

L'imprenditrice fa un pausa pranzo insieme ai piccoli. C'è pure Edoardo, il bimbo di 2 anni e 5 mesi di Francesca

“Oggi dovevo partire insieme a tutta la famiglia per andare a Rovaniemi in Finlandia, che a me piace tantissimo – ha scritto Nicoletti – a trovare Babbo Natale con Edo. Ma ieri è tornata la febbre e quindi lo pneumologo mi ha dato un antibiotico più forte e non sono potuto partire. Mi viene da piangere”. “Riprenditi amor”, gli ha sottolineato la moglie.

La foto di gruppo con Babbo natale

Le Ferragni portano le letterine dei bambini a Santa Claus, Chiara forse gli lascerà anche la sua: felice con Giovanni Tronchetti Provera, si augura che anche la faccenda del ‘pandoro-gate’ si risolva nel migliore dei modi per lei.