Elisabetta Canalis lascia il fidanzato in America per una vacanza italiana con la figlia: foto

La 46enne tra Milano, Roma e la Sardegna con la sua Skyler Eva

Ha approfittato dello stop scolastico del Thanksgiving per tornare in Europa

Con lei non è però venuto Georgian Cimpeanu, che è rimasto nella loro casa a Los Angeles

Elisabetta Canalis ha approfittato delle vacanze scolastiche del Thanksgiving della figlia Skyler Eva per passare qualche giorno di relax in Italia.

L’ex velina 46enne è infatti volata con la sua bambina nel Bel Paese. Le due sono state a Milano, Roma e naturalmente in Sardegna, terra d’origine di Elisabetta.

Proprio condividendo su Instagram alcuni scatti della tappa a Sassari, la bellezza mora ha scritto: “Qui sempre e per sempre”.

Elisabetta Canalsi, 46 anni, con la figlia Skyler Eva, 9, in Sardegna

La Canalis e la piccola di 9 anni, avuta nel 2015 insieme all’ormai ex marito Brian Perri, si sono divertite tra piste di pattinaggio sul ghiaccio e serate in compagnia di amici. Hanno ovviamente anche visto nonna Bruna, la mamma della showgirl.

Sempre via social, Elisabetta ha commentato la vacanza: “Milano, Sardegna, Roma, tutto in 2 settimane. Sono tornata a montare a cavallo grazie a Lucy dopo più di 20 anni. Ho vissuto tantissimi momenti che non hanno prezzo e che mi rendono felice”.

Elisabetta ama tornare quando può nel suo Paese d'origine e soprattutto in Sardegna

Su una pista di pattinaggio in Sardegna

“Questo in America è il Thanksgiving weekend, ma per me lo è ancora di più grazie alle persone stupende che sono presenti nella mia vita, in qualsiasi posto io mi trovi”, ha aggiunto.

Serate con amiche

Nonna Bruna insieme alla nipotina Skyler Eva

Il fidanzato della Canalis, Georgian Cimpeanu, 29 anni, è però rimasto a Los Angeles, nella casa in cui vive con la nota showgirl.