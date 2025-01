Chiara Ferragni col nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera: la prima foto 'ufficiale' insieme sul social, guarda

I due al concerto di Max Pezzali al Forum di Assago: lo scatto lo pubblica la moglie dell’artista

Dopo paparazzate sempre più ‘abitudinarie' sui vari settimanali, arriva la prima foto ‘ufficiale' insieme sul social: Chiara Ferragni si mette in posa col nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera al concerto di Max Pezzali al Forum di Assago di ieri sera, 8 gennaio. La coppia è in compagnia del famoso artista e della moglie. Ed è proprio Debora Palamatti a svelare la presenza del manager 41enne. La fashion blogger 37enne nelle sue Stories la omette…

L’ex moglie di Fedez si fa vedere al concerto, ma in compagnia della migliore amica Veronica Ferraro e della sorella Francesca. Look super casual, con immancabile un tocco chic, Chiara sorride entusiasta ascoltando i brani più popolari di Pezzali. Non è sola, ma dolcemente accompagnata dal suo Giovanni, con cui pare proprio che la relazione prosegua nel migliore dei modi.

La Palamatti rivela l’arcano. Condivide una serie di foto che ritraggono Max con tanti volti noti che si sono recati al Forum per vedere l’imperdibile concerto. “Com’è bello il mondo insieme a…Voi. Abbiamo fatto un’altra festa con i nostri amici in questo forum che non è albergo. 9 di 11 al Forum di Assago”, scrive Debora.

Arriva così la prima immagine social di Chiara e Tronchetti Provera, figlio di Marco Tronchetti Provera e Cecilia Pirelli, executive vice President sustainability, new mobility and motorsport di Pirelli, sorridenti e innamorati. I due sono stati immortalati insieme per la prima volta a inizio novembre scorso, si dice che la famiglia di lui non sia contentissima del legame con la Ferragni, troppo esposta mediaticamente, ma sono solo voci. Lei continua a ricostruire la sua immagine con lavoro certosino dopo lo scandalo del ‘pandoro-gate’ che l’ha travolta.