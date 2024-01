''Faccio la tinta e mangio crudo, non sono come le esaurite'': Chiara Nasti incinta spiega il suo approccio alla gravidanza

La 25enne svela che sta per entrare nel quarto mese di gestazione

"Sono stata davvero molto male… Così come mangiavo avevo il vomito"

Chiara Nasti finisce ancora al centro delle polemiche. L’influencer napoletana aspetta il secondo figlio dal marito, l’attaccante 28enne della Lazio Mattia Zaccagni. Già mamma di Thiago, nato il 16 novembre 2022, racconta la gestazione sul social e mostra il pancino. Incinta spiega il suo approccio alla gravidanza. “Faccio la tinta e mangio crudo, non sono come le esaurite”, sottolinea.

Chiara fa sapere che sta per entrare nel quarto mese di dolce attesa. Stavolta non è andata liscia come col primogenito. “Una gravidanza totalmente diversa dalla prima…meno frequenti (da qualche giorno) le nausee, ma sono stata davvero molto male. Così come mangiavo avevo vomito. Con Thiago zero nausea o altri sintomi. In questa li ho tutti io”, confessa. A breve saprà il sesso del bebè: spera sia una femminuccia. "Dopo tutta questa nausea basta", precisa. Niente più cicogne.

In molti vogliono sapere come si comporti con i capelli, se farà o meno i colpi di sole, e con l’alimentazione. La Nasti, senza peli sulla lingua più del solito, replica: “No… Non sono come tutte quelle esaurite che stanno attente a qualsiasi cosa. Quando nascevano i bimbi prima non c’erano tutte queste restrizioni. Io anche col cibo, se vado in un posto che conosco, mangio crudo, etc…”. Tanto per generare quasi ‘scandalo’ si fa vedere anche con un calice di vino rosso tra le mani.

Non smette neppure con l’allenamento, interrotto solo nel primo trimestre: ora può tornare a fare attività, dato che si sente meglio. Chiara non ha paura di chi la bacchetta. Ci tiene a essere sempre in forma. Già durante la sua prima cicogna, aveva scatenato una marea di mugugni scrivendo: “Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… Per ora non ho preso un chilo! Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano.. Io anche, se prendo 20kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”.