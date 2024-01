Accanto a lei il marito Marco Fantini: tra i famosi Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e Bianca Atzei

“It’s my day! Livello di esperienza? 29 anni, un marito, quattro figli e cinque cani”, scrive

“It’s my day! Livello di esperienza? 29 anni, un marito, quattro figli e cinque cani. Direi che basti ma è tutto così meravigliosamente bello!”, scrive. Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, inaugura così la sua giornata speciale. Compie 29enne e per l’occasione organizza un super party con tanti amici famosi. Sceglie Gloria Osteria a Milano per la sua festa ispirata agli anni ’60: allestimento perfetto e una torta super.

L'ex di 'Uomini e Donne' Beatrice Valli compie 29 anni: le immagini del party con tanti amici famosi (se vuoi vedere tutte le foto della festa di Beatrice Valli clicca qui)

Bea opta un abito rosso fuoco: è accattivante, glamour e sprizza gioia da tutti i pori. Ha un’acconciatura morbida, con i capelli tirati tu, gioielli favolosi e trucco estremamente curato. Raggiante, posa per le tante foto che condivide sul suo profilo, nelle storie.

Accanto a lei il marito Marco Fantini

Bea è raggiante, circondata dall'affetto delle persone a cui vuole bene

Al suo fianco c’è il marito, Marco Fantini, che su social le regala una tenera dedica. "Sembra ieri… Una ragazzina piena di sogni da realizzare. Oggi possiamo dire di essere riusciti, insieme, a rendere tutti questi sogni realtà. Spero che la tua determinazione, la tua luce e il tuo amore per la vita rimangano intensi e vivi per tutta la tua vita. TANTI AUGURI AMORE MIO”, le sottolinea.

Alla festa c'è anche Bianca Atzei

Il 32enne e la Valli accolgono con grande calore gli ospiti. Tra i vip, non possono mancare Giulia Salemi, accompagnata dal fidanzato Pierpaolo Pretelli, e l’amica Bianca Atzei. Atmosfera da sogno. I tavoli sono apparecchiati splendidamente. Ci sono anche i regali per gli invitati. Il Bea’s Birthday va in scena.

Tra gli invitati pure Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

La Valli sorride. A Milano si è appena trasferita nella nuova casa nel complesso Residenze Libeskind 2, lo stesso dei Ferragnez. La sua vita accanto all'uomo che ama e ai figli, ad Alessandro, 11 anni, che Beatrice ha avuto dall’ex Nicolas Bovi quando aveva 17 anni, Bianca, 6 anni, e Azzurra, 3, e Matilda Luce, 8 mesi, è spettacolare.