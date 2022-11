Chiara Nasti mostra la pancia a 4 giorni dal parto: foto

La 24enne con indosso un completo sportivo con maglia corta e leggings

Il 16 novembre ha messo al mondo il suo primo figlio, Thiago

Chiara Nasti mostra le sue forme da neomamma. Sul social fa vedere la pancia a 4 giorni dal parto: il 16 novembre ha dato alla luce il suo primo figlio, Thiago, per la gioia del compagno, il centrocampista della Lazio Mattia Zaccagni, 27 anni.



L’influencer sul social posta una foto in cui indossa un completo sportivo composto da maglia aderente corta e sotto leggings fasciante: la 24enne napoletana ha appena partorito e, nonostante sia in ottima forma, ha ancora il ventre prominente, come è normale che sia a pochissimi giorni dall’arrivo della cicogna.

Chiara è felice, tornata a casa dalla clinica romana, si gode il bebè con il compagno. Sul nome voluto per il figlio sul social ha spiegato: “Lo abbiamo scelto entrambi. La mia idea era Jordan, poi abbiamo cambiato, magari il prossimo…”. E sulla possibilità del bis ha rivelato: “Appena mi mancherà il pancione, passerò al prossimo, se Dio vuole”.

Spesso contestata sui social per le sue affermazioni, la Nasti nelle sue storie replica ancora a chi l’attacca. Un utente le scrive: “Una madre vera si cresce i figli, non ha filippini che fanno tutto! Tutte queste pseudo madri a metà fanno questi bambini frutto di accurate scelte economiche in primis per farsi mantenere non da operai ma da calciatori o personaggi famosi pieni di denaro o per lucrare sopra e per monetizzare su queste creature che terranno in braccio giusto il tempo di una foto. Mai dire che sono delle veri madri perché non fanno nulla di quello che fa una madre vera”.

Chiara ribatte: “Ma tutta questa cattiveria da dove vi esce? A volte mi vergogno io per voi. La gente mi chiede come faccia a sopportare tutto ciò, ma la verità è che tutto ciò che viene scritto è il contrario di quello che sono, è proprio per questo che ho sempre associata a invidia e frustrazione. Come si può pensare di mettere al mondo un figlio per fama e affermazione? Ma che pensieri avete? Sicuramente ci sono nel mondo persone così ma non è il mio obiettivo di vita, considerando che sono indipendente da circa 10 anni. Comunque vi auguro la mia stessa felicità, potreste anche impazzire".