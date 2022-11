La showgirl 42enne in tv conferma la storia con l’imprenditore fiorentino 30enne

“E’ un periodo molto felice della mia vita, sono davvero ‘happy’”

Elisabetta Gregoraci in tv, a Verissimo, conferma la storia d’amore con Giulio Fratini. Con un po’ di imbarazzo e riservatezza, parla del nuovo fidanzato, imprenditore fiorentino 30enne legati in passato a Raffaella Fico e Roberta Morise. Non fa il suo nome, quasi tentennando, spiega il perché: “Sono scaramantica, ho l’ansia che succeda qualcosa”.

Elisabetta Gregoraci parla del nuovo fidanzato Giulio Fratini: ''Sono scaramantica, ho l'ansia che succeda qualcosa''

I paparazzi li hanno sorpresi insieme più volte, la showgirl 42enne non nega la liaison con Giulio. Incalzata sul nuovo amore, precisa: “E’ un periodo molto felice della mia vita, sto bene, quando mi vivo le cose sono scaramantica, ho l’ansia che succeda qualcosa, la vivo serenamente, alla giornata, ma lo sento: sono molto ‘happy’".

La Gregoraci si sente appagata e risolta, il figlio Nathan, 12 anni, con cui è appena stata a New York, è la sua gioia più grande. Con lui cerca di avere lo stesso rapporto che la madre aveva con lei: “Sono nata quando lei aveva 20 anni, quindi giovanissima. Era la mia migliore amica, oltre che la mia mamma, lei era il mio punto di riferimento, io con lei facevo tutto, il consiglio disinteressato, mi diceva tutto, anche le cose meno carine, era una donna molto forte, molto tosta, sto cercando di trasmettere quello che lei mi ha insegnato a Nathan”.

La showgirl 42enne in tv conferma la storia con l’imprenditore fiorentino 30enne

Il ragazzino è legato alla sorella Leni, la figlia che Briatore ha avuto dalla Klum, 18 anni: “Nathan ha scoperto tardi di avere una sorella ma nonostante ciò hanno un bel rapporto e si cercano spesso. Ho voluto che si incontrassero tempo fa, nella nostra villa in Sardegna, ed è stato davvero emozionante. Da allora sempre meglio, Nathan è davvero contento di avere una sorella”.

La calabrese e Fratini stanno insieme dalla scorsa estate

Inevitabile si parli dell’ex marito Flavio Briatore: i due rimangono molto legati. “Nonostante abbiamo deciso di lasciarci dopo tredici anni, non abbiamo mai smesso di essere una famiglia: ci vogliamo molto bene, abbiamo rispetto l’uno per l’altra, stiamo tanto insieme perché comunque rimaniamo una mamma e un papà, abitiamo a 500 metri l’uno dell’altro. Io ho detto subito la verità al bambino, perché sono molto più intelligenti e più svegli di noi. Siamo stati bravi, posso dirlo, dopo sei anni. No, non torneremo insieme. Nessuno dei due ha avuto delle storie importanti, sono passati sei anni da quando ci siamo lasciati. Lui sa che per lui ci sono sempre: litighiamo, ma sa che può contare su di me. Ci vuole molta testa e molta pazienza per riuscire in questo”.

Elisabetta spiega lo scatto fatto al Gran Premio di Monaco in cui c’era Briatore insieme a lei e alle sue altre ex, Heidi Klum e Naomi Campbell: “Ha fatto discutere molto questo scatto ma ho un buon rapporto con le ex di Flavio. Spesso quando siamo insieme scherziamo facendo battute su di lui e gli lanciamo qualche frecciatina. Poi ognuna dice la sua. Naomi, tra le tre, è la più pazzerella. Io sono quella che conosce meglio Flavio perché siamo stati più a lungo insieme”.

Per la gregoraci una sorpresa: in collegamento da Soverato il padre e la nonna

Per la calabrese anche una sorpresa bellissima: in collegamento da Soverato, in Calabria, luogo dov’è nata, ci sono il papà e la nonna di 101 anni: Elisabetta li saluta con gli occhi che brillano, è contentissima siano lì.