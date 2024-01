Le chiedono se sia vero del tradimento di De Martino con Alessia Marcuzzi: Belen risponde e lascia tutti di stucco

La showgirl ha risposto ‘confermo’ al commento di un follower che voleva saperne di più

Si tratterebbe di una ‘bomba’ davvero incredibile, se fosse proprio così

Belen Rodriguez riesce ancora una volta a lasciare tutti di stucco. Stavolta è sembrata confermare uno dei gossip più “succulenti” degli ultimi anni, rimasto però fino ad oggi, appunto, solo un pettegolezzo.

Di cosa stiamo parlando? Del presunto tradimento che Belen avrebbe subito da Stefano De Martino con nientemeno che Alessia Marcuzzi.

Belen Rodriguez, 39 anni, è apparsa confermare uno dei gossip più succulenti degli ultimi anni

Sotto un post pubblicato ieri, 30 dicembre, la Rodriguez ha risposto a un commento di un utente ed è apparsa confermare la “bomba”.

Un follower ha infatti commentato un suo post condiviso dall’Argentina, in cui appare mentre gioca in giardino. Ha scritto: “Belen continua a dire la tua e zittire tutti. Io adoro il gossip e i pettegolezzi, quanto ci piaci così str***etta. Ps: poi un giorno ci dirai se la storia del tuo ex marito con la Marcuzzi era vera. Confido in te, baci e buone vacanze”.

Stefano De Martino,

Lapidaria la replica di Belen: “Confermo”. Conferma cosa? Che piace di più ai suoi follower in questa veste di ‘stro…etta’ oppure conferma che l’ex marito l’ha tradita con Alessia Marcuzzi? La seconda ipotesi sarebbe davvero uno scoop clamoroso.

Il commento di Belen che tanto sta facendo discutere

Negli ultimi giorni la 39enne ha fatto molto discutere per una lite pubblica con il suo ex Antonino Spinalbese, che l’ha accusata di non fargli vedere la figlia Luna Marì quanto lui vorrebbe (ed in particolare di non avergliela fatta vedere a Natale).

Tramite Il Corriere della Sera l’avvocato della Rodriguez Giuseppe Russo ha fatto sapere: “La Signora Belen Rodriguez si è recata in Argentina con la figlia Luna Marì nel suo pieno diritto: il padre avendo acconsentito al rilascio del passaporto per Luna Marì, non poteva negare il consenso al viaggio, non rientra nel suo arbitrio, per di più manifestando la sua diversa intenzione solo il giorno prima della partenza - pur essendone a conoscenza da settimane - con evidenti finalità meramente ostative e strumentali”.

Alessia Marcuzzi, 51 anni

Nella nota si legge: “Sino ad oggi il Signor Spinalbese, pur potendo vedere la figlia tutti i giorni, si è concesso lunghe assenze (come nel periodo da settembre 2022 a febbraio 2023) ed una frequentazione intermittente e poco attenta alle esigenze della bambina: motivo per cui, stante il comportamento tenuto dal Signor Spinalbese e le sue ultime esternazioni non veritiere, le modalità di visita tra padre e figlia verranno regolamentate dal Tribunale”.

“Con riguardo agli ultimi accadimenti riferiti in termini inesatti, si precisa che Luna Marì è stata con il padre dal 20 al 22 dicembre ed il Signor Spinalbese aveva anche il giorno di Natale a sua disposizione per stare con sua figlia, ma ha preferito innescare una sterile e diffamatoria polemica mediatica”, conclude il testo.