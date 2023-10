La conduttrice non ha alcuna paura di invecchiare: “Vivo bene l’età che avanza”

“Quando faccio certi scatti da fatalona sui social in realtà ci gioco un po’”

Alessia Marcuzzi non ha alcuna paura di andare verso i 51 anni. Parla senza problemi del suo oltre mezzo secolo di vita e al Corriere della Sera svela: “Sono convinta che le cinquantenni di oggi siano le nuove trentenni”.

''Sono convinta che le cinquantenni di oggi siano le nuove trentenni'': Alessia Marcuzzi parla del suo oltre mezzo secolo di vita

Nuovamente in tv con Boomerissima, da stasera, 31 ottobre, in onda in prime time su Rai2, condurrà un nuovo programma tutto scritto da lei anche nel 2024. Professionalmente soddisfatta, dopo il passaggio da Mediaset a Mamma Rai, la conduttrice è una donna risolta pure con gli anni, che porta splendidamente. Quando le si domanda se le faccia paura invecchiare, Alessia replica: “Non mi spaventa, specie se si riesce a trovare del tempo per portare avanti uno stile di vita sano, fare un po’ di movimento. Vivo bene l’età che avanza e per certi versi sono convinta che le cinquantenni di oggi siano le nuove trentenni. Detto questo, non mi metterei mai in competizione con una donna giovane, per carità. Anzi, in generale le amo e le ammiro. E quando faccio certi scatti, sui social, da fatalona, in realtà ci gioco un po’”.

La conduttrice a 50 anni è ancora una bomba sexy

Non ha alcuna paura di invecchiare: “Vivo bene l’età che avanza”

E’ una donna dalle svolte improvvise, sia in amore che sul lavoro. La Marcuzzi anche in questo caso non si è mai pentita delle decisioni prese, anzi. Se si sente “ingabbiata”, cambia. “Sono fatta così, non riesco a fingere. La mia migliore amica però è la stessa da quando ho sette anni, non ho mai dato problemi ai miei genitori e ho anche iniziato la scuola due anni prima perché mia madre mi aveva trovata a leggere Topolino da sola quando avevo tre anni. - spiega - I miei erano severi, rigorosi, tanto che anche oggi non mi hanno mai sentito dire una parolaccia. Però, al tempo stesso, non erano bigotti: anche quando ho fatto i calendari sexy non mi hanno mai detto niente di niente. Forse questo mix di regole ma zero giudizio mi ha permesso di essere libera. Fino in fondo”