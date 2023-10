La 42enne e il tedesco 37enne al supermarket con la terzogenita della conduttrice e Totti

“Con l’autunno lui viene sempre più spesso a Roma”, scrive il settimanale

Nei giorni scorsi è arrivata l’ennesima vacanza insieme, questa volta a Istambul, in Turchia. Ilary Blasi e Bastian Muller sono più che mai una coppia. Insieme fanno sempre più famiglia. Il settimanale Chi ha sorpreso la conduttrice e il fidanzato tedesco mentre facevano la spesa in un grande supermercato di Roma insieme alla piccola Isabel. La 42enne e il 37enne sono in perfetta sintonia. L’imprenditore di Francoforte ha un ottimo feeling anche con la terzogenita di 7 anni che la conduttrice ha avuto dall’ex marito Francesco Totti.

Ilary Blasi e il fidanzato Bastian sempre più una famiglia: spesa insieme alla piccola Isabel

Look super sportivo per l’ex Letterina, che indossa una tuta dell’Adidas e porta un berretto con visiera in testa. T-shirt nera che mette in mostra il fisico palestrato e occhialoni scuri per Bastian, che lascia che la sua donna e la figlioletta Isabel camminino davanti a lui nelle corsie del market, quasi volesse proteggerle, come una vera e propria bodyguard.

I paparazzi, appostati pure lì, non perdonano e scattano le foto ai tre, che dopo la spesa tornano nella mega villa dell’Eur, l’ex dimora coniugale che Ilary divideva con Francesco. Quella dove la Blasi, grazie al giudice che segue la pratica inerente al divorzio, è rimasta a vivere con i tre figli.

La 42enne e il tedesco 37enne al supermarket con la terzogenita della conduttrice e Totti paparazzati da Chi

“Con l’autunno lui viene sempre più spesso a Roma”, scrive il settimanale parlando di Muller, ormai perfettamente integrato nel ‘clan’ della fidanzata. Ogni tanto, a tormentone, arrivano voci di addio tra lui e la presentatrice. Ma non è così: la passione continua…