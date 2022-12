Clarissa Marchese e Federico Gregucci svelano il sesso del secondo bebè in arrivo!

Con un gender reveal party natalizio la coppia ha scoperto il sesso del secondogenito

L'ex Miss Italia e il calciatore hanno già una bimba di due anni Arya



Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno svelato il sesso del secondo bebè in arrivo. L’ex Miss Italia e il calciatore si sono conosciuti a Uomini e Donne e la loro storia è stata davvero una favola. Le nozze, il trasferimento in America e poi l’arrivo della primogenita nel 2020, la piccola Arya. Adesso è in arrivo il secondo figlio.

Ad Ottobre la coppia ha annunciato di essere di nuovo in dolce attesa

Tra le coppie più belle e solide nate nello studio di Uomini e Donne, anche Clarissa e Federico hanno ceduto all’emozione del gender reveal party. Ad ottobre dopo aver annunciato il rientro in Italia, i due hanno svelato anche la lieta notizia su Instagram, spiegando anche che l’assenza di Clarissa dai social era dovuta proprio ai fastidi tipici del primo trimestre di gravidanza.

Durante il gender reveal party ha scoperto di aspettare un maschietto

L'ex Miss Italia posa con la sua primogenita Arya

Felicissimo dell'arrivo di un maschietto anche il papà

Giunta al quinto mese di gravidanza, Clarissa ha voluto organizzare un vero e proprio gender reveal party per rivelare ad amici, parenti e ai suoi fan fedeli sui social il sesso del secondo bebè che aspetta da Gregucci. Alla fine tutto si è tinto di azzurro, per Arya è in arrivo un fratellino.