Clizia Incorvaia inaugura il suo addio al nubilato con un look super sexy in Sicilia: le prime immagini

Alcune amiche sono già lì, altre stanno arrivando: sarà un weekend bellissimo e di fuoco

Il sì arriverà il prossimo 12 luglio in Versilia, quando dirà finalmente di sì a Paolo Ciavarro. Clizia Incorvaia, in attesa delle nozze, sempre più imminenti, inaugura il suo addio al nubilato con un look super sexy in Sicilia. Direttamente dalla sua terra, l’isola in cui è nata, arrivano le prime immagine della festa: sarà un weekend scatenato quello della 43enne.

I bimbi non ci sono. Clizia ha lasciato la primogenita Nina, 8 anni,avuta dall’ex Francesco Sarcina, e il secondogenito di 2 anni Gabriele, avuto dal futuro marito 32enne, in buone mani. L’addio al nubilato è per sole donne: alcune amiche sono già lì con lei, altre stanno arrivando. L’influencer e stilista è felice di quel che ha preparato per tutte loro.

E’ una sposina 'hot' a bordo piscina, col gonfiabile a forma di anello di fidanzamento

Le amiche della sposa in partenza verso l'isola

Bordo piscina la Incorvaia si ‘traveste’ da sposina sexy, fa vedere il fisico asciutto e il perfetto lato B. Ha un piccolo velo da sposa, gli occhiali da sole bianchi: tra le mani stringe un gonfiabile a forma di anello di fidanzamento.

E' tutto pronto per accogliere le ospiti, tra le quali anche la sorella Micol

“Non vedo l’ora di vivere questo momento unico con amiche che sono importanti per me e fanno parte della mia vita da sempre! Chi arriverà da Londra, chi da Venezia, Milano, Roma, Sicilia…”, rivela Clizia sui social.

Alcuni dolcetti fatti preparare dalla 43enne: c'è sopra la faccia del futuro marito Paolo Ciavarro

E’ tutto pronto: per rendere indimenticabile la permanenza delle persone care che ha scelto, compresa la sorellina Micol. L’ex ‘vippona’ ha fatto preparare biscotti a forma di abito da sposa, bomboniere a tema, gadget di ogni tipo. E per celebrare sin dal primo momento e ‘aprire le danze’, ha deciso di mettersi il bikini ridottissimo pink col fiocco sul sedere e il velo sulla testa. Una vera ‘Bride To Be’, come evidenzia lei stessa nelle sue storie.