Angelina Jolie sul red carpet con la figlia più piccola Vivienne dopo che quest’ultima ha eliminato il cognome del padre Brad Pitt: foto

Lo ha già fatto ufficialmente la sorella maggiore di Vivienne, Shiloh

Angelina Jolie e sua figlia 15enne Vivienne sono apparse di buon umore e sorridenti sul tappeto rosso per la premiere di 'Reefer Madness: The Musical' a Los Angeles.

L’apparizione pubblica di mamma e figlia - che hanno posato per i flash insieme all’attrice Kristen Bell - arriva dopo che Vivienne ha deciso di usare solo il cognome Jolie nella locandina dello spettacolo teatrale 'The Outsiders', eliminando così il cognome del padre Brad Pitt. La decisione di Vivienne ha suscitato molta curiosità da parte del pubblico.

La questione del cognome di Pitt sta facendo notizia anche perché la sorella maggiore di Vivienne, Shiloh, ha legalmente rinunciato al cognome Pitt nel giorno del suo 18esimo compleanno. Ora si fa chiamare solo Shiloh Jolie. Anche Zahara, un'altra figlia della coppia, ha scelto di abbandonare il cognome Pitt, presentandosi come 'Zahara Marley Jolie'.

Il gemello di Vivienne, Knox, e i loro fratelli Maddox e Pax, utilizzano ancora il cognome Pitt ma solo nei documenti legali. Questa novità dei cognomi arriva nel bel mezzo del travagliato divorzio di Angelina e Brad, che nel 2016 si sono separati dopo un ormai famoso volo aereo durante il quale stando ai racconti di lei l’attore avrebbe perso le staffe.

In una recente intervista rilasciata a Vogue, Angelina Jolie, 48 anni, ha condiviso alcuni aspetti della sua nuova vita post-divorzio e del suo rapporto con i figli. “Sto ancora cercando di capire chi sono a 48 anni. Immagino di essere ancora in transizione come persona”, ha detto.

“Sento che per un decennio non sono stata me stessa, in qualche modo, anche se non voglio parlarne”, ha aggiunto.

Sui suoi figli ha fatto sapere: “Siamo dovuti guarire. Stiamo ancora trovando il nostro equilibrio”. Ha infine affermato sul suo percorso personale di crescita: “Ho lavorato su me stessa per costruire una versione più forte di me stessa. Mi sentivo vulnerabile”.