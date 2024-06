Hanno sofferto la fame in Honduras: il loro corpo in questo periodo si è trasformato

Queste settimane hanno messo a dura prova i vip, la cerimonia li spiazza

E’ stata dura, hanno sofferto la fame in Honduras, il loro corpo di è trasformato. Edoardo Stoppa e gli altri finalisti dell’Isola si vedono allo specchio dimagritissimi dopo 56 giorni di reality. Le loro reazioni davanti a un’immagine diversa divertono: sono spiazzati. Tutto accade in Palapa, poco prima delle nomination. Oltre all’ex inviato di Striscia la Notizia ci sono Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco.

Edoardo Stoppa e gli altri finalisti dell’Isola si vedono allo specchio dimagritissimi dopo 56 giorni di reality: le loro reazioni. Il primo è Edoardo Franco

Il primo a guardarsi allo specchio è Edoardo Franco, chef vincitore di un’edizione di Masterchef Italia. E’ volato all’Isola con qualche chilo in più, ora perso. Il 28enne si toglie la maglietta. "La barba non mi piace - dice osservandosi attentamente - Ma sono molto migliorato. Devo ancora migliorare il petto, ma per il resto mi piace".

Il secondo è l'ex inviato di Striscia: è sconvolto

Subito dopo tocca a Edoardo Stoppa. Il marito di Juliana Moreira, 54 anni, è stupito, rimane quasi basito, letteralmente a bocca aperta: "Non ci credo! - esclama - Che barbone che ho. Sono quattro ossi, non c'è più niente. Ingrasso subito appena torno a casa, mamma mia! Che impressione”.

La terza, Alvina, invece è entustiasta

Alvina è sicuramente la più entusiasta della sua nuova lei. "Wow, che bella - dice soddisfatta -. Mi basta rassodare ancora un po' e poi sono pazzesca. Bella, mi piace. Sono molto contenta, sono un fiore incolto. Sono felicissima, anche di viso, asciutto, pulito”. Manda pure un messaggio al compagno Gigi: "Vedi che ti perdi se non mi aspetti?”.

Anche Aras Senol si piace molto

Tocca ad Aras Senol. L’attore di Terra Amara è l’altro che si piace. "Chi è questo? - ha esordito - Non mi riconosco. Non sono abituato a vedermi con la barba. Ma mi piace, sono tornato al fisico di quando ero un nuotatore”. Vuole eliminare le maniglie dell’amore, per il resto è tutto okay.

Artur Dainese non riesce a crederci: "Avrò perso 20 chili, oddio!"

Ultimo è Artur Dainese. “Oddio, anoressico, 2 per cento di grasso. Avrò perso 20 chili! Ho perso tutto, dovrò mangiare di tutto e allenarmi. Pensavo peggio, abbronzato così posso forse andare… Non mi reggo in piedi - sottolinea il modello - Anche questa barba è molto strana. Devo recuperare…”.