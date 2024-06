Manila Nazzaro dopo le nozze vola fino in America per portare il bouquet all'amica Matilde Brandi all'Isola dei Famosi: guarda

L’ex Miss Italia 46enne a causa del reality non ha potuta averla come damigella d’onore al suo sì con Oradei

La showgirl 55enne riceve la sorpresa inaspettata e si commuove fino alle lacrime

Doveva essere la sua damigella d’onore al matrimonio celebrato prima in Campidoglio e poi a Villa Miani, nella Capitale d’Italia, lo scorso maggio. Poi è arrivata la proposta tv e ha dovuto dare forfait. Manila Nazzaro, così, dopo le nozze vola fino in America per portare il bouquet all'amica Matilde Brandi all'Isola dei Famosi. Sbarca in Honduras e fa una sorpresa da mille e una notte alla showgirl 55enne.

Manila Nazzaro dopo le nozze vola fino in America per portare il bouquet all'amica Matilde Brandi all'Isola dei Famosi

“Ha dato tantissimo in termini di dolcezza, di ascolto e di condivisione”, dice l’ex Miss Italia 46enne di Matilde, ancora ignara della sua presenza in spiaggia. Vladimir Luxuria l’ascolta. Si toglie un sassolino dalle scarpe e afferma: “Molti giornali avevano fatto delle insinuazioni secondo cui Matilde aveva un contratto per cui sarebbe stata eliminata per permetterle di partecipare alle nozze, cosa che non è avvenuta. Per questo sarebbe meglio verificare le notizie…”. Poi mostra una clip in cui la Brandi parla della Nazzaro e delle altre amiche a cui è legata.ùù

L’ex Miss Italia 46enne a causa del reality non ha potuta averla come damigella d’onore al suo sì con Oradei

“Sono quasi due mesi che sono lontane dalle mie amiche, sono state fondamentali durante il periodo più buio della mia vita: quando mi sono separata. In particolare Manila, lei ha capito tutto di me, è stata lei a farmi da Cupido. Alla fine è stata lei a sposarsi per prima. Dovevo essere damigella al suo matrimonio, mi aveva fatto vedere anche il vestito che aveva scelto per me. Poi è arrivata la notizia dell'Isola e lei è stata a dirmi: ‘non ti preoccupare, vai!’”, racconta la Brandi nel filmato.

La showgirl 55enne riceve la sorpresa inaspettata e si commuove fino alle lacrime

Si torna al presente: Matilde apre in diretta una scatola che contiene il suo abito da damigella, quello che avrebbe dovuto indossare ai fiori d’arancio di Manila con Stefano Oradei. “Manila è quella che c'è sempre per me - sottolinea la concorrente -, lei è stata a farmi innamorare di nuovo, ha fatto tanto per me. Ho sempre pensato a lei".

Le due si abbracciano e piangono insieme

Mentre pronuncia le sue parole, alle spalle arriva la Nazzaro e l’abbraccia. Matilde piange, c’è tanta commozione. Manila emozionata le dice: "Ma ti rendi conto della forza che hai? Sei arrivata fino in fondo. Sai quanto siamo orgogliose di te e ti abbiamo sempre sostenuto!”.

Manila le lancia il mazzo di fiori: presto anche lei sposerà il compagno Francesco Tafanelli

Arriva il lancio del bouquet. Manila ironica le precisa: "Speriamo che non ci sia nei dintorni Valeria Marini… Devi sapere che è stata lei a prendere il primo mazzo". La brandi prende i fiori: presto sposerà il compagno Francesco Tafanelli, che proprio in Honduras le ha fatto la proposta. "Aspettiamo solo di conoscere la data”, commenta Luxuria. "Ve la farò sapere", replica lei felicissima e con gli occhi ancora lucidi.