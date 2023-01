La criticano per la figlia di 7 anni alla sfilata, Clizia Incorvaia sbotta: ''Non accetto più intromissioni nella mia vita privata''

L’influencer 42enne, criticata per Nina mostrata sempre di spalle o con volto coperto, risponde

“Non mi piace essere usata come pungiball per colpa di frustrazioni altrui”

Clizia Incorvaia vive una giornata meravigliosa insieme alla primogenita Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina. La compagna 42enne di Paolo Ciavarro, 31 anni, con cui ha messo al mondo Gabriele il 19 febbraio 2022, porta la figlia di 7 anni alla sfilata di Monnalisa a Milano. L’influencer, ex ‘vippona’ del GF Vip, criticata da alcuni per la scelta di condividere immagini dal fashion show in cui la bimba è sempre di spalle o col volto coperto, sbotta: “Non accetto più intromissioni nella mia vita privata”.

Clizia Incorvaia porta la figlia di 7 anni avuta da Francesco Sarcina alla sfilata di Monnalisa a MIlano

Clizia dopo la sfilata con Nina nelle sue IG Stories racconta: “Oggi è stata una bellissima giornata. Ho sempre condiviso la Fashion Week da quando Nina aveva un anno e mezzo e la portavo alle sfilate Donna… Oggi per la prima volta siamo andate a vedere una sfilata del mondo bimbi, di Monnalisa, ed è stato bellissimo perché lei era super emozionata: aveva scelto l’outfit in negozio, guardava queste bambine sfilare, osservava in che direzione va la moda. Amante del fashion da quando avevo 6 anni, prima di Nina, credo che la moda sia una grandissima forma di creatività, di arte, ed è bello viverla così: diventa un gioco tra ragazze. Mi piace trasmetterle questa passione, che non è ‘glitter e superficie’, come spesso si pensa”.

La 42enne trascorre una giornata meravigliosa insieme alla bambina

Le due condividono la stessa passione per la moda

Clizia poi perde la pazienza e scrive: “Adesso non posso più accettare le continue intromissioni di molte nella mia vita privata. Non è affare vostro come io tuteli la privacy e identità dei miei figli”. E mettendoci la faccia sottolinea: “Tengo anche a precisare una cosa che adesso mi sta infastidendo parecchio. Ogni volta viene posta non solo la domanda: ‘Perché mostri Nina di spalle?’, ma anche la critica in cui mi si dice: ‘Come vivrà Nina il fatto che Gabriele viene fatto vedere frontalmente’. Innanzitutto lei la vive benissimo perché è una decisione che abbiamo preso insieme al suo papà e insieme a lei ed è tranquillissima. Seconda cosa: pure Nina quando era piccina e aveva l’età di Gabriele veniva mostrata. Non escludo il fatto che, nonostante siano padri diversi, io debba ragionarne con loro e che decida, quando Gabri avrà 6 anni, di non mostrare più neppure lui, perché un bambino di quella età è perfettamente riconoscibile”.

L'influencer, criticata da alcuni, nelle sue storie sbotta: "Non accetto più intromissioni nella mia vita privata"

La Incorvaia conclude: “Voglio precisare queste cose non perché io debba rendere conto della mia vita, ma perché mi piace sempre parlare con trasparenza con le persone che mi seguono. E poi non mi piace essere usata come pungiball per colpa di frustrazioni altrui: come voi mi scrivete caz*ate, cose senza senso, vi rispondo”.