Clizia Incorvaia è fortemente emozionata. L’influncer è quasi in lacrime mentre prova gli abiti da sposa per le nozze di ottobre 2024, quelle in cui finalmente dirà di sì al compagno Paolo Ciavarro, che l’ha resa madre del suo secondogenito Gabriele, nato il 19 febbraio 2022. La 43enne si fa vedere nell’atelier a Milano. Ha scelto un brand di cui va matta, Galia by Galia Lahav. “Non ho dormito per l’agitazione”, confessa.

"Non ho dormito per l'agitazione": Clizia Incorvaia quasi in lacrime mentre prova gli abiti da sposa per le nozze di ottobre 2024

La 43enne non sta nella pelle. In bianco, con indosso un vestito da sposa degno di una principessa, rivela: “Non pensavo che fosse così forte come emozione…! No, ieri non ho dormito comunque, ti giuro! Ero troppo agitata. Volevo essere fresca, riposata e bellissima. Invece non riuscivo a chiudere occhio: ero agitatissima. E’ qualcosa di veramente magico”.

Tra i vestiti ce n'è pure uno nero...

La Incorvaia non vede l’ora che arrivi il giorno del sì col 32enne conosciuto della Casa del GF Vip 4. E’ felice di organizzare i fiori d’arancio. Non rivela quali abiti abbia scelto, dato che, come ormai impone il trend del momento, sono previsti vari cambi. Tra quelli che prova ce n’è pure uno nero, come già aveva anticipato.

Freme per il giorno del sì col compagno 32enne Paolo Ciavarro

Si affida alle mani esperte della maison di cui va pazza, quella della ricercata stilista istraeliana che crea capolavori di haute couture, con tessuti di pregio e rifiniture fatte a mano. Questi vestiti esaltano la silhouette della sposa. E lei ne è la testimonianza: sta benissimo.