''Ci siamo lasciati per evitare l’inferno'': Fabio Volo parla della separazione dalla madre dei suoi figli

Lo scrittore e attore ha rilasciato una nuova intervista a ‘Il Corriere della Sera’

A 51 anni è ancora single, Johanna resta la donna più importante mai avuta

Fabio Volo ha spiegato di aver chiuso il matrimonio con l’ex moglie Johanna Hauksdottir per “sfuggire all’inferno”.

Il 51enne, attore, regista, scrittore, al Corriere della Sera ha spiegato però che la madre dei suoi figli (Sebastian, 10 anni, e Gabriel, 8), bellissima islandese, rimane la donna più importante che abbia mai avuto. Anche perché da allora non sembra aver ritrovato l’amore.

Fabio Volo, 51 anni, ha spiegato che lui e l'ex moglie Johanna Hauksdottir, madre dei suoi figli, si sono lasciati per evitare "l'inferno"

Quando gli è stato chiesto se lasciarsi con Johanna è stato un “inferno”, ha risposto: “No, ci siamo lasciati proprio per evitarlo. L’inferno è quando finisci dentro a un problema e non riesci a vederne l’uscita. Sono i tuoi limiti. E non è che poi non ci rientri più”.

Volo ha appena pubblicato un nuovo romanzo, ‘Tutto è qui per te’ (Mondadori), il 13esimo. Parla di un uomo 50enne che si ritrova a che fare con donne molto forti: “Diciamo che mi interessava raccontare la storia di un uomo che scappa dalla sua condizione. E che capisce che non esiste soluzione esterna alla sua felicità”.

L’argomento “separazione” è molto presente nel testo: “La separazione non è un fallimento. I rapporti si evolvono, conta l’intelligenza. Io non credo di amare meno la madre di miei figli. E non credo che lei ami meno me. C’è un modo di stare insieme diverso. Oggi ci preme creare un ambiente amorevole per i nostri figli. Siamo anche andati in vacanza insieme, in Amazzonia”.

Quando gli è stato chiesto se abbia capito, a distanza di tre anni, perché è finita con la madre dei suoi ragazzi, ha aggiunto: “Quando incontri una persona, quella è una promessa di felicità. Se la promessa non si avvera, ti arrabbi. È come un tradimento. Ma l’altra persona non c’entra. La promessa è una tua proiezione, sei tu che carichi l’altro di questo peso. Se non hai risolto i tuoi nodi, non risolvi niente”.

Fabio insieme a Johanna

Fabio comunque è ancora single: “Non sto con nessuno, sono rimasto alla ricerca delle mie cose. La risposta non è un’altra donna”.



“La donna più importante della mia vita è stata ed è ancora la madre dei miei figli. Rimane lei, domani non so”, ha sottolineato.



Volo ha infine voluto far sapere di non essere più un “donnaiolo”. “Avevo quell’immagine lì, dello ‘womanizer’, come dicono in inglese. Ma non mi appartiene più. Ho fatto le cose giuste negli anni giusti, non ho il regret di andare in discoteca a 51 anni, sarebbe un fallimento”.



Infine il racconto della sua prima volta: “A 16 anni. Ero in Spagna, in vacanza. A quell’età cominciavano a farlo tutti, per cui dovevi farlo anche tu. Ho conosciuto una ragazza, non so neanche chi fosse. Non aveva niente a che fare con fare l’amore. Poi non è che da lì tutti i giorni, eh... Passò un anno prima che risuccedesse”.