Clizia Incorvaia e la suocera Eleonora Giorgi con la muta coordinata in piscina: ''Lei la mette davvero per fare il bagno''

Che tra Clizia Incorvaia e sua suocera Eleonora Giorgi ci fosse un legame molto forte è cosa nota. Le due però non perdono davvero occasione per passare un po’ di tempo insieme e divertirsi a giocare con i social.

Stavolta la 42enne, mamma del piccolo Gabriele, avuto lo scorso anno insieme al compagno Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora, e l’attrice simbolo degli anni ’80 hanno posato per l’obiettivo in piscina entrambe con la muta da sub, look “matchy matchy” (ovvero coordinati).

Condividendo lo scatto su Instagram, la bionda siciliana ha rivelato che la Giorgi usa davvero la muta per fare il bagno, e non solo al mare. Ha scritto: “Mood: Bond Girls. Però mia suocera mette davvero la muta per fare il bagno sia in piscina che in mare”.

Recentemente le due hanno parlato del proprio legame nel programma “Citofonare Rai2”. La 69enne ha detto riguardo la loro somiglianza: “Guardate: potremmo essere mamma e figlia? E’ impressionante… Addirittura il viso lungo, il naso, le sopracciglia folte…”.

Clizia ha aggiunto: “Noi sfatiamo la leggenda di ‘quel mostro di mia suocera’. Io ed Eleonora ci siamo avvicinate tantissimo quando Paolo era ancora nella Casa del GF Vip. Ci sentivamo ogni giorno al telefono, dato che c’era la pandemia e non si poteva uscire. Abbiamo parlato di relazioni passate, di astrologia, di letture. Di ogni cosa”.

“Mi diverte perché per me lei è iconica, ha segnato l’immaginario di uomini e donne”, ha poi concluso.