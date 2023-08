''Guardate che fi*a'': Fabrizio Corona porta Giacomo Urtis vestito da donna a fare un giro in moto

L’ex manager dei paparazzi in vacanza con l’amico chirurgo, da sempre ‘innamorato’ di lui

Tra i due in passato ci sarebbe stato anche qualcosa di più…

Fabrizio Corona sfreccia in moto mentre Giacomo Urtis, versione femminile (ovvero Jenny), è seduto dietro e si tiene stretto stretto a lui.

E’ questo il video che nelle ultime ore ha fatto il pieno di like su Instagram. I due durante una vacanza al mare si sono concessi una serata insieme con tanto di giro sul bolide a due ruote dell’ex manager dei paparazzi.

Fabrizio Corona, 49 anni, in sella alla sua moto con Giacomo Urtis, 45, in versione Jenny

Condividendo la clip sul social, Corona ha definito Urtis una “fi*a”. Ha scritto: “Broom… in questo mondo di divulgatori social dove quattro galline avrebbero trovato il modo di spiegarci, dal loro punto di vista, che il banchiere torinese che ha lasciato pubblicamente la futura sposa, imprenditrice e politica, accusandola di molteplici tradimenti, ha commesso una violenza, pensando di informarci ed educarci (senza poi guardarsi mai in casa propria)… io che ne capisco di donne scelgo la “liquidità”!!!”,

“Non siete abbastanza colte e intelligenti, volete soltanto i like e la visibilità per fare cosa ? per sparare ca***te. broom-broom guardate che ‘fi*a’”, ha aggiunto.

Urtis, che sempre più spesso preferisce uscire vestito da donna (in queste occasioni si fa chiamare Jenny), non ha mai nascosto di avere da anni un debole per l’amico. I due si sarebbero anche spinti “oltre” in alcune occasioni.

La conferma di quanto successo in almeno in un’occasione tra il chirurgo 45enne e Corona è arrivata proprio da quest’ultimo.

Corona nella calda notte estiva con Urtis in moto

Fabrizio, 49 anni, non molto tempo fa durante un’intervista pubblica ha infatti affermato: “Devo andare nello specifico di ciò che ho fatto con Giacomo Urtis? Fammi la domanda specifica! Di serio non c’è stato nulla. Un assaggio? Gli assaggi io li ho dati a chiunque in passato. Sai che sono molto trasgressivo da quel punto di vista”.