''E' stato colpo di fulmine'': Rebecca Staffelli parla del fidanzato Alessandro, ex di 'Uomini e Donne'

Rebecca Staffelli, opinionista social del Grande Fratello, si gode la sua prima volta in prima serata in tv. “Riuscire ad arrivare fino a qui era un sogno che avevo fin da bambina”, confessa a Chi. La 25enne, figlia dell’inviato di Striscia Valerio Staffelli, parla anche del fidanzato Alessandro Basile, ex volto di Uomini e Donne, a cui è legata dal 2018. “E’ stato colpo di fulmine”, rivela.

Non vuole essere considerata una ‘figlia di’. Rebecca a questo proposito, sulle critiche, sottolinea: “Intanto, ho avuto il mio gettone dopo parecchi anni di sacrifici, di studio e di lavoro. E poi, aggiungo, è bello che tutti si possano esprimere sempre, che possano dire la loro opinione, però... Credo che prima di farlo sarebbe meglio conoscere la persona di cui si parla, anche perché a volte ci si esprime con pensieri formulati in maniera meno educata della sua domanda... Poi, uno può sempre non piacere: ma quando una persona si espone, e non solo a livello di spettacolo, bisogna anche vedere come va, prima di dare un giudizio”.

La Staffelli aggiunge: “Posso dirle che io il mio cognome non l’ho mai sfruttato: il vantaggio per me è stato quello di entrare dalla porta principale nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Oltre alle mie attività, già da ragazzina andavo in ufficio da mio padre, ero a contatto con gli autori, potevo chiedere e capire come si scrive un progetto, come si realizza un format. Ho avuto questo privilegio di poter vedere come si fa il lavoro di papà, come capita al figlio dell’avvocato o del dentista”.

La 25enne dal 2018 è legata a Basile: lui le ha anche chiesto di sposarlo nel 2020

Parla dell’uomo che ama e che nel 2020 le ha chiesto di sposarlo. La ragazza, anche conduttrice radiofonica, di Basile rivela: “Il nostro primo incontro è stato del tutto casuale: era un periodo in cui lavoravo tanto, ho chiamato quel classico amico che ti telefona sempre per uscire, l’amico mi ha raggiunto con Alessandro e... beh, sì, è stato un colpo di fulmine”.

La bellezza ha giocato a favore di Alessandro: “Ammetto, il bello mi piace e gli occhi sono fatti per guardare. Ma poi mi devi prendere di testa. E Ale ha una bella parlantina, è simpatico, è sul pezzo, è ironico: era inevitabile, dopo quattro chiacchiere avevo già capito... La seconda sera che siamo usciti, mi ha chiesto il numero di telefono e io gli ho detto: ‘Te lo do solo se lo impari a memoria e non lo scrivi da nessuna parte’. E gliel’ho sussurrato nell’orecchio una sola volta in un locale con la musica assordante. E lui appena è tornato a casa mi ha subito scritto”.

Rebecca vuole crescere professionalmente. Non ha completato gli studi con l’università per scelta: “Non sono laureata: sono diplomata. Poi mi sono voluta subito mettere in gioco. Da autodidatta ho studiato quello che mi poteva essere utile per realizzare i miei sogni, come l’inglese e lo spagnolo”.