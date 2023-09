Martina Colombari torna in pubblico con il figlio Achille dopo la denuncia al 18enne dello scorso aprile: foto

La 48enne posa col ragazzo, con look eccentrico e super fashion, all’evento Cocinelle a Milano

L’ex Miss Italia sorride in perfetta sintonia col suo unico pargolo davanti ai flash

Martina Colombari si regala una serata mondana. Il marito 57enne Billy Costacurta è impegnato in tv con la serata di Champions League. Lei torna in pubblico con il figlio Achille. E’ la loro prima volta dopo la denuncia presa dal 18enne lo scorso aprile per un pugno assestato a un vigile urbano. Tutto è avvenuto il 18 di quel mese: il ragazzo è stato indagato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il ‘fattaccio’ pare ormai definitivamente alle spalle: la 48enne, in perfetta sintonia col suo unico pargolo, si lascia immortalare dai fotografi presenti.

Martina Colombari torna in pubblico con il figlio Achille dopo la denuncia al 18enne dello scorso aprile

Look coloratissimo e super fashion per mamma e figlio. Martina e Achille sono tra gli ospiti vip che non hanno bucato l’evento Cocinelle ai Dazi di Milano, in piazza Sempione, andato in scena durante la Fashion Week.

Un po’ di sana mondanità non fa mai male. Anche se Martina lo scorso settembre, a proposito dell’’incidente’ che aveva messo sotto i riflettori Achille e della denuncia presa, a Il Messaggero ha detto: “Spero che diventino per lui degli insegnamenti. Se si supera il limite ci sono delle conseguenze. Dagli errori si impara, non si deve perseverare. E bisogna sempre prendersi le proprie responsabilità”.

La 48enne posa col ragazzo, con look eccentrico e super fashion, all’evento Cocinelle a Milano

Achille si sta facendo aiutare dallo psicologo, a volte agli incontri di terapia sono presenti anche i genitori. La Colombari ha aggiunto: “Io e suo padre abbiamo cercato di spiegargli tanto, a parole e con il nostro esempio, ma i figli non sono il seguito della nostra vita. Uno li mette al mondo, poi sta a loro. Io il mazzo me lo sono fatto”. Poi ha concluso: “Deve capire cosa fare da grande. Studiare o lavorare. Non seguirà le orme del padre, né le mie. Vedremo”.