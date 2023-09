Romina Carrisi incinta del compagno 52enne Stefano Rastelli? Diva e Donna lancia la bomba in copertina

Per il settimanale ci sarebbero pochi dubbi: la figlia di Al Bano e Romina Power in dolce attesa

La 36enne sorpresa in strada con forme più arrotondate mentre si accarezza il ventre

Per Diva e Donna non ci sarebbero dubbi. Il settimanale lancia la bomba in copertina: Romina Carrisi sarebbe incinta del compagno 52enne Stefano Rastelli. Al Bano e Romina Power, genitori della ragazza, starebbero per diventare nuovamente nonni.

I paparazzi hanno sorpreso la 36enne in strada con forme leggermente più arrotondate. Romina indossa un abito verde smeraldo, mentre passeggia si accarezza dolcemente il ventre. Le foto hanno subito fatto scattare il gossip sulla cicogna: il giornale dà la dolce attesa come certa.

La 36enne non smentisce la notizia

La Carrisi al momento non smentisce la notizia gridata sulla cover del rotocalco rosa. Rimane rigorosamente in silenzio. Con Rastelli, di quasi 17 anni più grande di lei, la storia d’amore, iniziata quasi per gioco ad aprile 2022, va a gonfie vele. I due convivono nella casa di Romina a Trastevere a Roma. In estate si sono presi pause romantiche a Capri e poi all’Isola del Giglio, dove il regista in esterna Rai da anni trascorre le vacanze.

Stefano, nonostante la differenza d’età con Romina, è stato accolto con grande calore dalla famiglia della fidanzata. Divorziato e papà di due ragazze, in occasione del 35esimo compleanno della Carrisi, ha conosciuto sia Al Bano che la Power.

Romina ha conosciuto Stefano a Oggi è un altro giorno. Lei faceva parte degli Affetti Stabili, lui lavorava per il programma Rai. A Serena Bortone, conduttrice del programma, lo scorso maggio su di lui ha detto: “Sta amando per tutti gli uomini che non mi hanno amato. Stiamo insieme da un anno e tre mesi. Come mi ha conquistata? Con la sua simpatia, la sua veracità. Non litighiamo, si comporta benissimo. Un figlio? Ho conosciuto le sue figlie e la sua ex moglie e ci tenevo prima a conoscere loro prima di fare un passo così. Ci tenevo a dare priorità a chi c’era prima. Ci stiamo pensando…”.