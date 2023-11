Il rapper replica con grande ironia al follower che fa la domanda impertinente

Fedez ci scherza su. Sul social gli chiedono come abbia fatto Chiara Ferragni a scegliere lui anche se poteva avere 'fighi pazzeschi'. Il rapper risponde alla domanda impertinente del follower ironizzando…

Gli chiedono come abbia fatto Chiara Ferragni a scegliere lui anche se poteva avere 'fighi pazzeschi': Fedez risponde così

Un fan gli sottolinea quasi senza pietà: “Non si capisce infatti come lei abbia fatto a scegliere te ahahaha poteva avere dei figoni pazzeschi”. Parla della moglie Chiara, da cui ha avuto Leone, 5 anni, e Vittoria, 2. Dal 2016 i due non si sono mai lasciati. A maggio 2017 è arrivata la proposta di matrimonio sul palco dell’Arena di Verona, poi le nozze in Sicilia, a Noto e la loro vita insieme, fatta di tante cose belle, ma anche di dolore, affrontato con coraggio durante la malattia di Federico, che ha dovuto sconfiggere un raro tumore al pancreas. Pure il recente ricovero di Fedez per un’emorragia interna ha messo la coppia a dura prova.

Lui spiega che molti la pensano così in quanto solitamente non si valorizza abbastanza

Il giudice di X Factor, per nulla indispettito dalle parole del fan, ribatte. Mentre sta in auto dice: “Allora, perché io non mi valorizzo: vado sempre in giro in pigiama, non mi metto le scarpe, vado in giro con le Crocs... Però non è che sono proprio cioè... Dai non mi valorizzo, ma sono un ‘bel fieul’, come si dice a Milano…”. Chiede anche conforto alla sua assistente, Eleonora Sesana, con lui in macchina, lei però lo gela e non apre bocca. E così conclude: “Neanche la mia assistente è d’accordo…”