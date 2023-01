La compagna di Stash rivela: ''Per far staccare mia figlia dal seno ho messo dell’aceto''. Scoppia la polemica

Giulia Belmonte racconta ai follower problematiche relative all’allattamento

La 27enne dal cantante 34enne ha avuto Grace, 2 anni, e Imagine, nata il 14 agosto scorso

Giulia Belmonte, la compagna di Stash, sul social risponde alle domande dei follower. La modella e conduttrice 27enne, mamma di Grace, 2 anni compiuti lo scorso 3 dicembre, e Imagine, nata il 14 agosto 2022, parla delle problematiche legate all’allattamento e rivela: “Per far staccare mia figlia dal seno ho messo dell’aceto”.

La compagna di Stash rivela: ''Per far staccare mia figlia dal seno ho messo dell’aceto''

Un’utente le domanda: “Ho letto che Grace dormiva tutta la notte al seno, anche la mia bimba lo fa. Come sei riuscita a toglierglielo?”. Giulia dà la sua soluzione, quella che ha adottato: “Ho smesso di allattare Grace quando sono rimasta incinta di Imagine. Lei associava il seno all'addormentamento così ho iniziato a farla addormentare con il papà o nonna o zia. Per farla staccare dal seno ho messo dell'aceto (non so se sia giusto o sbagliato, ma nel mio caso ha funzionato) lei sentendo la puzza ha iniziato a rifiutare il seno autonomamente”.

La Belmonte poi chiarisce: “Io non volevo smettere di allattare. E’ stato difficile per entrambe, me e la piccola Grace, neanche lei voleva staccarsi ma con il tempo ci siamo riuscite”. E confida anche come ha fatto sì che la secondogenita non associasse il momento della nanna al seno: “Grace quando aveva sonno cercava il seno e crollava in un secondo. Imagine, quando ha sonno, anziché darle il seno, la coccolo in braccio, la dondolo, le canto delle canzoncine”.

Giulia Belmonte racconta ai follower problematiche relative all’allattamento. La 27enne dal cantante 34enne ha avuto Grace, 2 anni, e Imagine, nata il 14 agosto scorso

Le due bimbe, entrambe molto piccole, di solito dormono tutta la notte, quando non accade, Giulia chiede aiuto all’artista napoletano: “Io penso a una e il papà all’altra”. Per evitare che Grace fosse gelosa della sorellina Giulia l’ha resa partecipe: “Mi aiuta tanto con Imagine e questo la fa sentire grande e responsabile: è diventata molto premurosa e protettiva nei confronti della sorella”.