Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, più giovane di 39 anni, svelano il segreto del loro amore che dura dal 2018

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sono più innamorati che mai. I due posano insieme per la cover di Gente, al settimanale il comico quasi 69enne (li compirà il prossimo aprile) e la compagna, più giovane di lui di 39 anni, svelano il segreto del loro amore che ormai dura dal 2018.

Romina, che lo scorso 17 dicembre ha compiuto 30 anni, celebrando il compleanno con una grande festa, ha grande affinità con Ezio con cui convive a Monte Carlo. Greggio di lei sottolinea: “E’ la persona che mi fa più ridere tra quelle che frequento”.

La modella e conduttrice e il presentatore di Striscia la Notizia pensano che ridere sia alla base di un rapporto di coppia. “E’ basilare ridere e avere uno spiccato senso dell’umorismo. Sia io sia Romina ce l’abbiamo e una buona parte della nostra storia è fatta di risate. Lei è fantastica: quando la seguo nel programma 105 Friends, su Radio 105, mi diverto ad ascoltare come risponde alle punzecchiature degli altri due conduttori Tony e Ross”, spiega Greggio.

Ezio prende alcune sue battute proprio dalle espressioni tipiche della fidanzata: “Spesso, quando siamo soli, mi escono delle perle in abruzzese, come 'frekete' (Caspita!) o 'chi scibinidett' (Che tu sia benedetto): lui prende carta e penna e poi li fa diventare tormentoni in tv. Mi diverte molto questa cosa”. La Pierdomenico ammette che si fanno parecchi scherzi reciprocamente: “Sì, di continuo. Io amo cucinare e a volte gli preparo piatti con ingredienti salutari fingendo che non lo siano. Però, grazie a questi scherzi, avete visto che fisichetto ha il nostro Ezio?”.

Romina quando gli si domanda quale sia il segreto del loro amore che non si esaurisce, non ha dubbi: “Molti credono che tanta differenza d’età sia una forzatura, ma questa cosa mi fa sorridere. Vorrei dire a certe persone che l’amore non ha età se c’è sintonia, e quando io ed Ezio ci guardiamo in faccia ci capiamo al volo”.