Il 68enne spiega il motivo per cui per celebrarla ha citato una poesia

Nel giorno del compleanno della modella il conduttore ha scelto parole importanti

Ezio Greggio ha solo elogi per Romina Pierdomenico. A Tv Sorrisi e Canzoni il 68enne spiega il motivo per cui, per celebrare la fidanzata nel giorno in cui ha compiuto 30 anni, il 17 dicembre scorso, ha usato per lei parole importanti con una dedica in cui citava una poesia. “La mia compagna è una persona straordinaria”, confessa.

Ezio Greggio, la dedica alla fidanzata 30enne Romina Pierdomenico: ''La mia compagna è una persona straordinaria''

Il conduttore di Striscia la Notizia ha scritto, ‘rubando’ i versi di Sheakspeare: “Se per baciarti dovessi poi andare all’inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Amare significa dirti ogni giorno…”. Ha poi concluso il suo post con una frase ironica: “Beh non è che dobbiamo dirvelo sono affari nostri”.

Il 68enne, nel giorno del compleanno della modella, per celebrarla ha scritto un post citando Sheakespeare

I due alla festa di Romina il 17 dicembre scorso

Al settimanale, parlando di Romina con cui sta insieme da ben 4 anni e convive a Monte Carlo, rivela: “Potrei essere un lontano parente di Dante Alighieri o di Jacques Prévert. Le parole mi escono in modo spontaneo perché la mia compagna è una persona straordinaria. Era naturale che, in una occasione importante, io le dedicassi un ‘regalo’ visibile come tutti quelli che le faccio ogni volta che ci vediamo”. La passione non si smorza: la differenza d’età non scalfisce minimamente la coppia. Ezio è totalmente preso dalla Pierdomenico.