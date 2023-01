Teo Mammucari ha una nuova giovane fidanzata con 28 anni meno di lui: ''Non l’avrei voluta così giovane, ma…''

Il conduttore, di solito riservatissimo, parla della compagna

Con l'ex Thais Wiggers, 37 anni, da cui ha avuto Julia, sono stati anni complicati

Teo Mammucari a 58 anni è nuovamente innamorato. Il conduttore de Le Iene ha una nuova giovane fidanzata con 28 anni meno di lui. A Il Messaggero svela: “Non avrei voluto un’altra così giovane, io stavo corteggiando una della mia età…”.

Teo non rivela il nome della donna con cui fa coppia, ma confida: “E’ un maresciallo ordinario dell’esercito, una cavallerizza. L’ho conosciuta per strada, poi ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto. Stiamo insieme da un anno. Lei ne ha trenta”. E aggiunge: “Non avrei voluto un’altra così giovane, io stavo corteggiando una della mia età, un’attrice anche conosciuta”. Quando gli si chiede di chi parli, puntualizza: “Non si dice, è sposata. Io cercavo solo una storia di sesso, e poi è arrivata la marescialla…”.

Mammucari vive a Fregene, appagato e felice. In tv ha firmato ancora per Le Iene e Tu sì que vales, ma sogna un film. Lo ha già scritto e girato, dura 30 minuti: “L’idea è farlo vedere in giro a qualche produttore per poi sviluppare un lungometraggio vero e proprio”. Racconta la sua storia passata: “Quella di un uomo che si alza la mattina e si innamora di una donna con trent’anni di meno”.

Con l’ex Thais Wiggers, 37 anni, da cui ha avuto Julia, 14 anni, sono stati anni complicati, ora però tutto si è aggiustato

Impossibile non andare col pensiero al tormentato legame con Thais Wiggers, da cui ha avuto la figlia Julia: “Sì, un po’ romanzata. Lei è brasiliana e lui dopo una settimana si ritrova a vivere in un mondo completamente diverso dal suo. Stordito, scopre i suoi sentimenti, vive momenti belli ma anche difficili, e poi nasce una figlia. Ecco perché l’ho intitolato ‘Non è mai un errore’”.

Se deve parlare del legame con l’ex velina Mammucari rivela: “Ci siamo lasciati dopo poco e tutto si è ingarbugliato. Ci sono state incomprensioni ed è stata dura. Molto dura. Per tre anni, quando era piccola, Julia ha vissuto in Brasile e io non l’ho vista. Poi tutto si è aggiustato e adesso va benissimo: lei è a Milano ed è il centro della mia vita. Ha un carattere solare e tranquillo”.

Julia è la luce del presentatore. Teo racconta la cosa più imbarazzante che la figlia gli ha detto: “Papà, lo so che devi sopportare tutto questo con mamma per colpa mia... Se non ci fossi stata io tu non avresti avuto questi problemi”. Lui ha saputo come risponderle: “Che dici, Julia? E’ vero il contrario. Tu sei stata la mia salvezza. Grazie a te sono padre e senza di te non avrei mai avuto questa crescita come uomo”.