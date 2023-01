Il doppiatore 47enne ed Elisa D’Ospina hanno annunciato la cicogna lo scorso novembre

I due stanno insieme dallo scorso agosto, ad aprile 2022 l’addio con la 65enne dopo 8 anni

Stefano Macchi, ex di Anna Pettinelli, con cui aveva partecipato anche a Temptation Island Vip, e la sua nuova compagna, Elisa D’Ospina, incinta, si regalano un gender reveal coi fiocchi: ai follower sul social rivelano se avranno un maschietto o una femminuccia. La cicogna porterà loro un bimbo. “Fagiolino is coming”, scrivono.

Stefano Macchi, ex di Anna Pettinelli, e la nuova compagna incinta rivelano se avranno un maschietto o una femminuccia

Il doppiatore 47enne e la 39enne, modella curvy più famosa d’Italia, si fanno vedere innamorati più che mai sul social. Alle loro spalle un allestimento con tanti palloncini. I due aprono una grande scatola bianca sulla quale c’è scritto “It’s a boy or girl?”.

All’interno c’è un altro palloncino, stavolta più grande, su cui si legge a grandi lettere: “It’s a boy!”. Il bebè che nascerà sarà un maschietto.

La cicogna porterà ai due un fiocco celeste

Macchi e la D’Ospina sono usciti allo scoperto come coppia lo scorso agosto. A novembre i due hanno annunciato la gravidanza di Elisa. Stefano ha dimenticato il fretta i lunghi 8 anni trascorsi con la Pettinelli, 65 anni, con la quale è finita ad aprile scorso. A proposito dell’addio, recentemente ha detto: “Sostiene che ad aprile sarebbe stata lei a chiudere la storia. Questo non è vero. La nostra storia era in crisi da tempo e il primo gennaio le ho detto che avrei trovato una sistemazione per l’insostenibilità della convivenza. La separazione è avvenuta di comune accordo. Una volta trasferito l’ho invitata più volte a vedere la mia nuova casa per capire dove e come stavo, ma non ho mai avuto il piacere. Arrivata l’estate ha saputo direttamente da me che stavo frequentando un’altra persona e che ero innamorato”.