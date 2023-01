Mara Venier chiama in diretta tv per interrompere la ricchissima regina dei salotti romani: ''Mi fa orrore''

La conduttrice 72enne furiosa per le parole di Marisela Federici su Gina Lollobrigida

La contessa 73enne attacca la diva appena scomparsa per il legame con Piazzolla, la ‘zia’ si arrabbia

Mara Venier non riesce a stare in silenzio. In diretta tv chiama e in collegamento telefonico con La vita in diretta, programma di Rai Uno condotto dal suo amico Alberto Matano, sbotta contro Marisela Federici, la ricchissima regina dei salotti romani. La contessa 73enne, ospite in trasmissione, attacca Gina Lollobrigida per il forte legame col 35enne Andrea Piazzolla, factotum per ben 13 anni della diva appena scomparsa all’età di 95anni, accusato pure di circonvenzione d’incapace dalla famiglia della Bersagliera. La ‘zia’, reduce dal funerale di Gina, è furiosa per le sue parole. “Mi fa orrore”, tuona.

“Io trovo tristissimo tutto questo, queste dipendenze - spiega Marisela parlando con un sorriso cinico sulle labbra della Lollo e di Piazzolla - Era una donna sola e la solitudine è doppia a quell’età. Alla sua età, per paura della solitudine, tu sei dipendente psicologicamente e lei non riusciva a vivere senza di lui. La vera verità di questa tragicommedia la sanno i protagonisti. Io conosco l’altro lato della medaglia rispetto ad Andrea”.

Mara chiama e le dice la sua: “Non capisco e vorrei capire di più l’atteggiamento di Marisela Federici. Lei parla di situazione tragicomica. Vedi mia cara qui di comico in questa storia non c’è niente. Forse fa ridere solo a te che vedo che stai ridendo. Non fa ridere alle persone che hanno voluto bene a Gina. Perché noi l’abbiamo vissuta per tanti anni. Abbiamo vissuto il suo dolore e quando Gina da me nell’ultima intervista diceva: ‘vorrei morire in pace…’”.

La Federici, sentendo la voce della Venier leggermente incrinata, la provoca: “Sì, ma non ti mettere a piangere...”. Mara si arrabbia ancora di più: “Non piango manco per niente! Mi fa orrore il tuo cinismo, mi fa orrore cara Marisela Federici. Non sai la verità. Ma tu che ne sai de verità e di dolore e sofferenza. Che ne sai di Gina! E che ne sai di come Andrea è stato vicino a lei in questi anni? Ti trovo una donna molto cinica in questa situazione”.

La contessa non si rassegna e controbatte: “Io non capisco come mai ti devi così eccitare per parlare. E poi stare vicino a una persona è diverso da averla ospite in tv. Io ti ho sentita, carissima Mara, nei pranzi dove Gina parlava. E non mi deve insultare. Ce l’avete con me perché dico la verità? Tu non devi trattarmi così”. La presentatrice 72enne è stufa e così conclude: “Ma quando mai? Tu non ci sei mai stata! Ma ti prego, ma cosa stai dicendo! Ciao a tutti, ciao, basta”. E attacca il telefono.