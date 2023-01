A Palazzo a Brancaccio a Roma per Damiano David e gli altri tre della band arrivano tutti

L’ex direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, celebra il 'matrimonio'

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono andati a ‘nozze’. I Maneskin ieri si sono sposati, un ‘matrimonio’ celebrato dall’ex direttore creativo di Gucci, lo stilista Alessandro Michele, per cementare ancora di più la loro unione artistica in occasione della presentazione del nuovo album, “Rush”. Per l’evento pazzesco organizzato da Spotify Global a Palazzo Brancaccio a Roma sono arrivati un mare di invitati vip, svelati dalle foto pubblicate sul social.

I Maneskin si sono sposati: le foto degli invitati vip alle 'nozze'

Per la cerimonia i quattro componenti della band hanno indossato abiti bianchi. Damiamo e Thomas per l’occasione, hanno scelto un elegantissimo completo pantalone, Victoria ed Ethan, invece, hanno voluto entrambi un bellissimo abito con tanto di velo.

Tra i famosi presenti, obbligati al dress code “Rock in love”, non potevano mancare Fedez, Manuel Agnelli, ex giudice di X Factor per per primo ha scoperto il talento dei Maneskin, il regista Baz Luhrmann, Machine Gunkelly, il calciatore della Roma Paulo Dybala, il regista Paolo Sorrentino, la cantante Elisa, Fletcher Donohue, Jane Panik, l’attrice Benedetta Porcaroli, Cathy Latorre, Floria Sigismondi.

A fine cerimonia arriva il bacio

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio presentano così il nuovo album a Palazzo Brancaccio a Roma

Tutti gli invitati hanno ricevuto con su scritto il rituale delle nozze, con le frasi che gli sposi hanno dovuto dire. "Damiano, Ethan, Thomas e Victoria volete prendervi in matrimonio promettendo di essere fedeli l'un l'altro sempre, nella gioia e nel dolore, nell'amore e nell'onore ogni giorno delle vostre vite?", ha domandato Michele. “Yes”, hanno risposto gli artisti.

Tra i famosi presenti, c'è Fedez

Per confermare l’avvenuta unione lo stilista ha invocato “Apollo, dio della musica”. I Maneskin si sono scambiati il canonico bacio. E’ arrivato anche il lancio del riso. Il party è poi proseguito in uno dei saloni dello storico palazzo.

Alla festa arriva pure la mega torta

La band si è anche esibita in un live davanti agli ospiti, per intrattenerli al meglio, poi immancabile è stato il momento del lancio del bouquet con tanto di applauso finale.