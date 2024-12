La compagna di Ultimo Jacqueline Luna Di Giacomo pubblica la prima foto con il figlio Enea: ''Mi sento un supereroe''

La figlia di Heather Parisi lo scorso novembre ha dato alla luce il suo primo bimbo

La coppia ha deciso di farlo nascere a New York, ma presto tornerà in Italia

Quasi un mese da mamma e tanto tempo per pensare alle prime sensazioni di questa nuova vita. La compagna di Ultimo, Jacqueline Luna Di Giacomo è tornata su Instagram dopo la nascita del piccolo Enea. Da New York, dove si è trasferita insieme al cantante, scrive un lungo post e posta la prima foto del suo bimbo.

Primo post da mamma per la compagna di Ultimo

''Per me è ancora il 30 novembre, invece mi dicono che mancano due giorni a Natale. Faccio la doccia velocissima e confondo il rumore dell’acqua con un pianto che in realtà non c’è. Annuso la sua testolina e sento odore di latte. Ho due tette giganti che producono latte (!!??) Ho letto che il mio corpo si adatta in base alle sue esigenze per produrre i giusti anticorpi. Mi sento un supereroe. Forse lo sono. Almeno per lui spero di esserlo''. La figlia 24enne di Heather Parisi è stanca, ma felice. La sua nuova vita con Enea la riempie di gioia: '' Per staccare un po’ la testa chiamo le mie amiche su FaceTime. Si preparano per uscire mentre io tiro il latte. Saranno mesi lenti. Non è vero, saranno velocissimi, e lui cresce mentre scrivo. Il mio mondo si è fermato, ma in realtà va velocissimo. Mi scende una lacrima se lo guardo e ci penso''.

La coppia il 30 novembre ha avuto il primo figlio Enea

A cuore aperto, Jacqueline racconta tutte le emozioni che sta vivendo: ''È faticoso ma ho scoperto la pazienza … infinita. Anche quanto il viso di un bambino sia una calamita per gli occhi. Lo fisserei per ore. Quando arriva il buio fuori, sento quella sensazione strana di distacco dal mondo. Vorrei dormire profondamente come prima … ma poi penso che il sonno tornerà. Come alcune delle cose che mi mancano della mia vita prima di lui. Ma quello che non tornerà mai più sono questi momenti fatti di prime volte. Le prime volte più belle della mia vita. Oggi sono la mamma di Enea e non potrei essere più fiera di me. Mamme, siamo dei supereroi !!!!!!''