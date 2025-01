Il compagno di Elisabetta Canalis non ha resistito e ha adottato il cane abbandonato a Los Angeles: ora in casa ci sono 3 quattrozampe

Georgian Cimpeanu si è innamorato di Josie a prima vista e ha deciso

Elisabetta Canalis lo scorso 11 dicembre aveva detto che prendeva l’animale solo in stallo per affidarlo a una famiglia accuratamente selezionata. Il suo compagno non ha resistito e ha adottato il cane abbandonato a Los Angeles: ora in casa ci sono 3 quattrozampe. Georgian Cimpeanu si è letteralmente innamorato di Josie a prima vista.

La showgirl 46enne quando aveva deciso di prendersi cura del cagnolone, aveva scritto: “Sono una foster mom, esattamente da oggi. Che cosa vuol dire? Significa che prendo dei cani dal canile e che li tengo con me fin quando non si trova un’adozione. Purtroppo in passato ho fallito più di una volta in questa impresa ed i miei ‘fallimenti’ si chiamano Charlie e Megan, cani che dovevano essere ‘di passaggio’ a casa, ma che poi hanno deciso che potevo continuare a vivere con loro... La mia nuova inquilina si chiama Josie. Josie non lo sa ma credo che ci sia una famiglia molto adatta che l’aspetta…incrociamo le dita… Lei voleva solo uscire da quel canile spaventoso e triste in cui ci siamo incontrate, abbracciate e fatte una promessa, ovvero che li dentro Josie non ci sarebbe rimasta”.

Appena Josie, però, ha varcato la soglia di casa ha trovato Georgian che è diventato subito il suo compagno ‘umano’ ideale. Il campione di kickboxing 30enne nato in Romania, ma cresciuto a Roma, che ora vive in California insieme a Elisabetta, si è affezionato a tal punto a lei che solo due giorni ha deciso di adottarla. Lo sportivo, ora personal trainer a LA, lo sottolinea nelle sue storie: “E' stata adottata dopo due giorni di foster (stallo, ndr), da me ovviamente”. I due sono inseparabili. Josie va anche d’accordo con Nello e Megan, gli altri due ex trovatelli. L’ex velina nell’autunno del 2023 ha invece detto addio all’adorata Mia.