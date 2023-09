''Ho comprato casa a tutti i miei figli e nipoti'': Mara Venier rivela di aver intestato una casa anche al nipotino Iaio di 5 anni

La conduttrice 72enne ha sistemato ognuno dei cari in famiglia, dando loro grande tranquillità

Parla del genero morto all’improvviso: “Ho pensato di mollare tutto”

Mara Venier ha sistemato ognuno dei suoi cari. A Gente, in una lunga intervista in cui si racconta, rivela di aver comprato casa a tutti i figli e nipoti. Ne ha intestata una anche al nipotino Iaio di 5 anni, figlio del secondogenito Paolo Capponi. Voleva dare ai membri della sua famiglia grande tranquillità dal punto di vista economico.

La conduttrice, quando si parla delle sue nozze con Nicola Carraro, uomo assai facoltoso, confessa: “Sui soldi le voglio raccontare una cosa. Io sono autonoma dall’età di 8 anni. Ero una bambina, alle elementari. Al pomeriggio andavo dalla parrucchiera a infilare i beccucci. Mi davano la mancetta e mi compravo piccole cose per la scuola, le matite che magari i miei genitori non potevano regalarmi. Figlia di ferrovieri, se non consegnavo i pantaloni ai quali mia madre aveva rifatto l’orlo, e non veniva pagato il ‘conticino’, non avevamo nemmeno i soldi per comprare due sigarette Alpha a mio papà, perché allora le sigarette si compravano sfuse”.

“Per anni, anche quando ho iniziato a lavorare, guardavo il centesimo - aggiunge la 72enne - Se cresci imparando a stare attenta persino a comprarti un paio di scarpe, questa attitudine ti resta dentro. Io non dimentico da dove vengo. E ancora oggi sono totalmente autonoma da un punto di vista economico. Anzi, sono più io che faccio regali a Nicola, perché lui è un pigro. Poi certo: questa casa è mia, ma è il suo regalo di nozze”. Parla dell’abitazione che ha a Milano, l’attico dove vive a Roma lo ha comprato “grazie al contratto del primo passaggio a Canale 5, nel 1997”.

Mara sul marito ricco ironizza: “A parte il fatto che usano sto fatto che me so sposata uno ricco, per pagarmi neanche tanto. Comunque, guardi, per me non spendo quasi niente. Spendo per i miei figli, per i miei nipoti. A tutti ho comprato la casa, persino il piccolo Iaio ne ha già una intestata. Tengo al loro futuro, non voglio che abbiano problemi. E non ne avranno. E tutto grazie al mio lavoro, il lavoro di una vita”.

La Venier ha vissuto dolori enormi. L’ultimo, la morte improvvisa del genero, Pier Francesco Forleo, direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai, scomparso la notte tra l’8 e 9 giugno scorso. Aveva 61 anni. Sposato con Elisabetta Ferracini, era molto affezionato anche al figlio della 54enne, Giulio, 21 anni, avuto dall’ex compagno Carlo Longari.

“A giugno è mancato Pier, mio genero, il marito di mia figlia Elisabetta. Un grande dolore per tutta la mia famiglia. Ero letteralmente devastata. E nemmeno certa di riuscire ad andare in onda. Ma poi ho deciso di farlo: lui avrebbe voluto così. Finito il programma, sono rimasta a Roma qualche settimana per rimanere vicina a mia figlia e a mio nipote Giulio. In quei giorni, prima di partire per Santo Domingo, lo confesso, ero molto combattuta. Volevo mollare tutto. La vita improvvisamente ti assesta delle batoste che ti obbligano a riflettere”, confida la Venier.

E’ andata avanti. Niente la ferma. E’ sempre tornata in onda a Domenica In, anche dopo un grave problema. “L’intervento maldestro di un dentista mi ha leso un nervo, che mi ha fatto perdere la sensibilità al labbro inferiore e a buona parte della zona intorno alla bocca”, ricorda. La tv ha su di lei una funzione terapeutica. Mara a proposito del nevo leso svela: “Non c’è niente da fare, non recupererò ciò che ho perso”. Ha però deciso di non fare causa al dentista: “No, per come vanno le cose in Italia avrei solo speso un sacco di soldi per avvocati e ulteriori perizie. Vado avanti”.

Ora aprirà una nuova stagione di Domenica In, annuncia che è deciso: questa è l’ultima. Nessuno le crede fino in fondo, ma la venier stavolta sembra decisa. Il nome del suo successore? Per lei sarebbe perfetto l’amico Alberto Matano.