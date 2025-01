''Guadagnavo quasi 1 milione l'anno, ora sul conto ho 29 euro'': la confessione di Marco Baldini, ex spalla di Fiorello

Svela senza alcun problema: “Sto vivendo, tanto per cambiare, un periodaccio”

Era la famosissima spalla di Fiorello, ora per Marco Baldini è cambiato tutto. Al Corriere della Sera il 65enne fa una dura confessione. “Guadagnavo quasi 1 milione l’anno, ora sul conto ho 29 euro”. Sta vivendo, parole sue, “un periodaccio”.

Baldini esordisce svelando: “Sto vivendo, tanto per cambiare, un periodaccio”. Ricorda le cifre da capogiro del suo periodo d’oro: “Arrivavo a quasi un milione di euro all’anno, stavo sugli 800mila. Ancora oggi mi stupisco che mi pagassero così tanto per fare il cretino”. Ora sul conto ha solo 29 euro. Lo dice lui.

Ha mentito sulla ludopatia: “Se sono arrivato a questo punto non incolpo nessuno, l’errore è stato mio che, per pararmi da un guaio peggiore, con il mio avvocato ci inventammo la storia del gioco d’azzardo compulsivo, che era l’unica scappatoia”. Il quotidiano ricorda le parole che disse in passato a riguardo: “Non sono mai stato ludopatico, era una copertura da guai più gravi. Ero finito in un giro di malavita. Guadagnavo cifre esorbitanti grazie ad alcune persone che dopo due anni hanno avuto bisogno di investire una cifra più importante per realizzare un complesso immobiliare di case di lusso”. Lui nel progetto ci mise tutto, ma era una truffa e rimase senza soldi.

Marco ha anche ‘rotto’ il sodalizio artistico con Rosario, con cui non c’è alcuna possibilità di reunion, anche se ogni tanto si sentono: “Impossibile. E ho sbagliato io. C’è stata un’epoca in cui ero fuori dal mondo, vivevo in condizioni molto precarie, ho dormito anche in macchina, e ho fatto errori imperdonabili. Lui mi ha aspettato un sacco di tempo, poi quando ha visto che non c’era più ciccia ha detto basta”.

“Oggi sbarco il lunario, metto a disposizione quello che so fare. Una volta alla settimana sono a Lazio Tv, con Morena Rosini, la cantante dei Milk and Coffee, che se dici ex cantante dei Milk and Coffee si incaz*a: conduciamo Vizi capitale, un salottino che ospita varia umanità - racconta lo speaker e conduttore - E poi lavoro a Radio Roma Sound dove mi diverto a fare le mie solite minchiate. Con queste piccole cose tiro su uno stipendiuccio che mi dà modo di poter vivere con la mia famiglia”.

Quando gli si domanda come veda il futuro, risponde: “Non penso né al passato né al futuro, penso al presente. Penso a crescere bene mio figlio Leonardo, le ristrettezze economiche ci sono e sono tante, ma la mia compagna, che ha 26 anni meno di me, è la mia ancora di salvezza”. Lei si chiama Aurora, il bimbo è nato l’1 novembre del 2020.