''Sono scombussolata'': Antonella Clerici sorpresa in diretta dall'annuncio di Carlo Conti, a Sanremo ci sarà anche lei con Scotti

Non se l’aspettava. “Sono scombussolata”, svela Antonella Clerici a E’ sempre Mezzogiorno. Apre il suo cooking show così, rivelando che Carlo Conti l’ha chiamata mentre era ancora in camerino. Vuole collegarsi con lei per dire qualcosa su Sanremo 2025. E infatti alle 13,14 così accade. L’amico le fa una sorpresa in diretta. Il suo annuncio la lascia a bocca aperta: al festival ci sarà anche lei con un altro volto popolarissimo della tv, Gerry Scotti.

“Sono un po’ scombussolata, mezz’ora fa mentre ero in camerino mi ha chiamato il mio amico Carlo Conti, per farmi un annuncio. Mi ha chiesto: ‘Sei in diretta oggi?’. Certo come tutti i giorni, ho risposto. ‘Perché ti devo dare una notizia su Sanremo’. E allora aspettiamo questa notizia in diretta con la sua chiamata. Solitamente lo fa al Tg1, ma oggi ha deciso di farlo qui”, spiega al suo pubblico la 61enne.

La trasmissione va avanti con tante ricette e consigli degli chef. Poi finalmente arriva Conti, il collegamento con Skype. “Ti ho chiamato per dirti... quanto deve stare nel forno la focaccia... no, scherzo... ho detto più volte che questo è un Festival di co-conduzione corale. La prima serata ho detto che voglio due amici. Tutti pensavano che fossero Pieraccioni e Panariello, i miei amici toscani, due meravigliosi amici. Invece, saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti. Questo sarà il festival dell’amicizia”, le svela il 63enne.

La Clerici ride felice, è già stata co-conduttrice nel 2005 e ha presentato la kermesse nel 2010. Per lei è un grande ritorno. Sullo schermo compare anche Scotti. Antonella esclama: “No, Gerry su Rai1!”. “Rarissimo vedermi su Rai Uno - commenta il 68enne - So che l’hai chiamato Festival dell’amicizia. Quando mi chiedono di un amico in televisione io rispondo sempre Carlo Conti. E quando mi chiedono se fossi una donna della televisione, rispondo: Antonella Clerici”.

“Che trio! E' davvero bello trovarci con amici e fare un Festival da amici”, sottolinea la Clerici. “Nella prima serata saremo lì a supportarti e tu ci sopporterai”, aggiunge Scotti, rivolgendosi a Carlo. “Ci divertiremo insieme in questa bella avventura”, gli dice Conti. “Gerry sarà al suo esordio. Devi scendere le scale, Gerry!”, ironizza con l’amico Antonella. “Un presentatore di 100 chili non c’è mai stato. Potrebbe essere la prima volta”, ribatte Scotti.

La chiosa è piena di malinconia. “Una cosa è certa.. se ci fosse stato Fabrizio Frizzi, sarebbe stato con noi su quel palco alla prima puntata”, fa sapere Conti. “Ci sarà”, precisa emozionata l’amica.