Gli Incorvassi e gli Oriele si regalano una piccola gita tutti insieme

Nella Casa sono diventati inseparabili e anche nella vita reale rimangono legatissimi

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia raggiungono Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli per una bella gita tutti insieme appassionatamente: le coppie nate al GF Vip 7 finalmente si riuniscono e fanno impazzire i fan, condividendo nelle loro storie una giornata indimenticabile che trascorrono spensierati e felici a Gardaland.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia insieme a Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: le coppie nate al GF Vip 7 si riuniscono, ecco dove

Gli Incorvassi e gli Oriele nella Casa di Cinecittà sono diventati inseparabili. Anche nella vita reale l’amicizia continua: rimangono legatissimi. Il fratello di Guendalina Tavassi 37enne, con la fidanzata siciliana 29enne, sorella di Clizia, vanno in auto con il veronese 32enne e la 31enne nata in Venezuela e naturalizzata in Spagna, anche loro innamorati e felici della storia d’amore nata al reality. Direzione Gardaland, arrivano nel parco divertimenti e si divertono un mondo.

I quattro vanno appassionatamente insieme a Gardaland

“Stiamo per entrare a Gardaland e la prima attrazione che voglio fare è ‘la valle dei testicoli’”, ironizza Edo. In realtà poi svela: “Il primo che andiamo a fare è il Blu Tornado”. Oriana esulta: “E andiamo!”. Micol invece esclama: “No amore, ho troppa paura!”. “Se sopravvive Micol poi vi faccio vedere come sta”, scherza ancora Tavassi. La corsa su un jet supersonico che hanno scelto è una vera iniezione di adrenalina pura.

Nella Casa sono diventati inseparabili e anche nella vita reale rimangono legatissimi

Si passa poi a Oblivion, montagne russe a caduta in picchiata verticale. Micol è sempre più terrorizzata. Ma il fidanzato le fa provare tutto, alla fine, convincendola. I quattro si concedono una pausa a pranzo, per continuare con le attrazioni il pomeriggio. Il clima è sereno e gioviale. C’è tantissima sintonia tra i vipponi. E’ come se si conoscessero da sempre: si vogliono tutti un gran bene.