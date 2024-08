La corte del marito, i matrimoni senza sesso, le crisi: Luisa Ranieri parla del rapporto con Luca Zingaretti e spiega il segreto della loro solidità

L’attrice 50enne ne ha parlato con Vanity Fair in una nuova intervista

I due sono sposati dal 2012 e hanno insieme due bellissime bambine

Luisa Ranieri ha parlato apertamente di amore, sesso e altri temi intimi con Vanity Fair.

L’attrice 50enne, una delle più apprezzate d’Italia, è sposata con Luca Zangaretti, famosissimo collega (è suo il volto tv di Montalbano), dal 2012. Hanno insieme le figlie Emma, nata nel 2011, e Bianca, nel 2015.

Luisa non è una che fa la prima mossa in amore: “Sono timidissima, sto lì e aspetto. Ma alle volte mi è anche capitato di essere un po’ più intraprendente”.

Così è stato Luca, 62 anni, ha farle la corte: “Serratissima. Però mi piaceva molto, aveva capito che non sarebbe stata un’impresa difficile. Difficile è stata la tempistica… ‘gliel’aggio fatt nu poco sudà’ (dice scherzando in dialetto, ndr)!”.

Luisa Ranieri, 50 anni, ha parlato di aspetti intimi del suo amore con Luca Zingaretti in una nuova intervista a 'Vanity Fair'

Le è stato chiesto perché nel 2005 disse che con Luca non c’era nulla, anche se forse non era esattamente così. Ha risposto: “C’è un perché: è vero, ci siamo messi assieme quell’anno, ma Luca stava affrontando, serenamente, la separazione dall’ex compagna. Non ci piaceva l’idea che sembrasse che la giovane avesse scalzato dal suo posto la moglie. Per rispetto di tutti, abbiamo aspettato per ufficializzare. Ecco perché ero così categorica. E pure incazzata”.

Quando le è stato fatto notare che molte coppie dello showbusiness si stanno lasciando, ha innanzitutto risposto facendo doppie corna. Poi ha aggiunto: “Credo sia naturale. Innaturale sarebbe il contrario: i rapporti hanno una ragion d’esistere fin quando ci sono comunanza di intenti, affetto forte, passione. Quando tutto ciò finisce, ognuno per la sua strada”.

Il segreto dell’amore con Luca sembra risiedere anche nel fatto che difficilmente vivono la quotidianità insieme. “Siamo entrambi attori, lavoriamo tanto, passiamo del tempo di qualità insieme, ma non viviamo la quotidianità che può ammazzare i rapporti. È la nostra fortuna”, ha spiegato la partenopea.

La coppia è insieme da quasi due decenni, ha due figlie ed è molto solida

Infine ha anche detto la sua sulle coppie che dopo molto tempo insieme continuano ad essere legate ma senza avere rapporti intimi: “Io non potrei mai vivere con un uomo per farci compagnia. Un rapporto va continuamente nutrito, è un vero lavoro quello che va fatto per tenerlo in vita. Anche se a volte sei stanca e pensi: ‘Non ho voglia di andare via il weekend con lui…’. Quando si è da soli, poi, si ritrova sempre il motivo per cui ci si è scelti”.

Nella loro relazione non c’è mai stata una vera crisi, nonostante i tanti anni passati fianco a fianco: “Mai. Sono molto fortunata, non mi riesco nemmeno a immaginare con un’altra persona. Manco mi accorgo se un uomo mi corteggia. Proprio non me ne frega niente”.