''Da questa cosa non si guarisce'': Costantino Vitagliano torna in tv per parlare dell'evoluzione della sua malattia autoimmune

L’ex tronista di Uomini e Donne ha rischiato la vita per una rara patologia che l’ha colpito. E’ stato ricoverato nel reparto di oncologia in ospedale per più di un mese. Ha perso peso. I medici non riuscivano a trovare il problema. Alla fine ha cominciato una terapia. E’ stato un tentativo, ma la sua risposta è stata buona.

“La terapia sta funzionando - svela rincuorato Costantino -. L’alone che era intorno alla mia parte addominale, sull’aorta, è calato alla metà. Da 36mm a meno di 15mm e l'obiettivo è andare sotto i 5. Ho diminuito anche le dosi di cortisone e adesso sto meglio. Il cortisone mi dava molti scompensi umorali. Oggi, però, sto meglio, la cura funziona e sono contento che al primo tentativo sia andata bene perché all'inizio neanche i medici sapevano se potesse funzionare oppure no”.

Ha ripreso un po’ di chili. Ora riesce persino a prendere in braccio la figlia Ayla, 8 anni, avuta dall’ex Elisa Mariani. Kosta ha pure ripreso ad allenarsi. “Non si guarisce da questa malattia ma potrò vivere una vita normale”, afferma. E’ più positivo e guarda con speranza al suo futuro adesso.