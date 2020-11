Cristian Imparato diventa dermopigmentista e apre un centro estetico

Gerry Scotti dimesso dopo il Covid: ecco come sta

Gerry Scotti è stato dimesso dall'ospedale Humanitas di Rozzano dove era ricoverato per monitorare l'evoluzione dei sintomi per il Covid. "A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me - ha scritto su Instagram -. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò".

