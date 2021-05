Cristina Chiabotto è da sempre pazza della Juventus, come pure suo marito, Marco Roscio: i due si sono conosciuti proprio allo stadio, durante un match dei bianconeri a Torino. Ora, da mamma, è felicissima che la figlia Luce, venuta al mondo lo scorso 7 maggio, indossi già la maglia della squadra del cuore di famiglia. La neonata ce l’ha addirittura personalizzata, con un bel 7, il suo giorno di nascita, e il nome sulle spalle. L’ex Miss Italia 34enne condivide sul social la foto che immortala la piccola con la casacca indosso.

“Luce 7, welcome, Juventus baby girl”, scrive Cristina Chiabotto per accompagnare l’immagine della figlia con la maglia bianconera.

Anche il padre della bimba pubblica uno scatto mentre tiene dolcemente in braccio la bambina e sottolinea fiero: “A new Juventus girl is growing up! Fino alla fine, sempre con te”.

La Chiabotto è al settimo cielo. “E’ iniziata da 10 giorni l’avventura più bella della mia vita. Mi sento così fortunata a provare tutto questo. Vi ringrazio con tutto il mio cuore per il vostro affetto”, fa sapere ai fan la bionda. Immagina già, quando Luce sarà grande, quanto sarà bello andare con lei anche allo stadio a tifare per i colori del cuore tutti insieme.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/5/2021.