Cristina Marino incinta col pancione di 7 mesi sul red carpet insieme a Luca Argentero: foto

La coppia tra i protagonisti di Celebrity Hunted - Caccia all’uomo

I due entusiasti: “E’ stata la nostra luna di miele, una vera e propria fuga d’amore”

Cristina Marino adotta il total black. Sorride davanti ai fotografi sul red carpet insieme al marito Luca Argentero. Incinta, mostra fiera il suo pancione di 7 mesi: tra fine gennaio e i primi di febbraio 2023 metterà al mondo il suo secondogenito dopo Nina Speranza, nata il 20 maggio 2020. L’attrice, modella e imprenditrice 31enne e l’attore 44enne sono tra i protagonisti di Celebrity Hunted - Caccia all’uomo, format di successo di Prime Video, in onda sulla piattaforma Amazon da domani, 17 novembre.

Cristina Marino incinta col pancione di 7 mesi sul red carpet insieme a Luca Argentero

Cristina e Luca hanno accolto con grande entusiasmo l’avventura che gli è stata servita su un piatto d’argento. Nel cast anche Salvatore Esposito e Marco D’Amore (le star di ‘Gomorra – La serie’), la comica, conduttrice televisiva e attrice Katia Follesa, due del gruppo comico The Jackal, Ciro Priello e Fabio Balsamo, e i cantanti Rkomi e Irama.

I due in fuga per l’Italia, devono conservare, come tutti gli altri concorrenti famosi, la loro libertà per due settimane, pur avendo limitate risorse economiche. Sulle loro tracce ci saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari.

La coppia tra i protagonisti di Celebrity Hunted - Caccia all’uomo

La Marino e Angentero nel partecipare si sono divertiti come non mai. “Ti dimentichi di essere seguito con le telecamere. Io e Luca ci siamo molto divertiti. Sono contenta che possiate vedere un lato inedito di Argentero, solitamente è sempre serioso”,spiega Cristina ai giornalisti in conferenza stampa.

“Sono stato trattato da Cristina come una zavorra per tutta la fuga - svela Luca - Lei vive uno spirito di competizione tremendo. Io, invece, ho vissuto questa esperienza come un gioco insieme ad una agonista come Cri”.

I due entusiasti: “E’ stata la nostra luna di miele, una vera e propria fuga d’amore”

La coppia ha discusso durante le registrazioni: “Abbiamo litigato. Le coppie che non litigano sono noiose. In un’esperienza di questo genere è normale che vengano fuori gli aspetti che caratterizzano la nostra coppia. Lui è più razionale e garbato, io sono più di pancia ed istintiva. Ci compensiamo”. Questa esperienza , sottolinea l’ex gieffino,“è stata la nostra luna di miele, una vera e propria fuga d’amore. Ci siamo sposati con il Covid ed era difficile viaggiare per il mondo. Poi tra la nascita di Nina e il lavoro non c’è stata l’occasione. Con ‘Celebrity Hunted’ ci siamo ritagliati del tempo per noi”.