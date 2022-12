La 34enne, lasciate le Orsoline dopo ben 15 anni, ha deciso di andare via dall’Italia

“Ho trovato nuovi amici, sono come tutti loro e vado avanti”

Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, vincitrice di The Voice of Italy nel 2014, lasciate le Orsoline, ordine religioso di cui faceva parte, ha deciso di andare via dall’Italia. A Tv Sorrisi e Canzoni la 34enne spiega perché è andata a vivere in Spagna.

Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina di The Voice: ''Ecco perché sono andata a vivere in Spagna''

“Sono andata in Spagna perché volevo vivere quest’anno lontano da chi poteva riconoscermi, non volevo giustificarmi. Chiaramente in questo periodo ho messo in pausa la musica a certi livelli, ma l’ho vissuta con più intimità. Ho ‘abbracciato’ la chitarra, altra compagna di viaggio, ho scritto tantissimo, tirato fuori cose mie personali…”, rivela al settimanale la ragazza. E aggiunge: “Non pongo limiti alla provvidenza, di sicuro non nascondo che mi piacerebbe tornare a cantare, quindi vediamo. Chi lo sa”.

Cristina ha voluto allontanarsi e regalarsi una nuova vita. Fa la cameriera al momento. “La prima volta che siamo andati a ballare c’era sempre qualcuno che controllava dove fossi perché sapevano il mio disagio in un ambiente nuovo. Ho trovato nuovi amici attraverso i quali forse ho capito che non stavo facendo niente di male. Sono come tutti loro e vado avanti. Non si può scappare dal proprio passato, che comunque mi ha reso quella che sono oggi. Ho scoperto il valore dell’amicizia, in questi anni mi ero un po’ chiusa in me stessa. E dunque rifarei tutto. Dalla vita consacrata a oggi”, spiega.

La 34enne vincitrice del talent nel 2014, lasciate le Orsoline dopo ben 15 anni, ha deciso di andare via dall’Italia

Del suo cambiamento la Scuccia aveva parlato anche a Verissimo. "Ho un’autostima bassissima, non mi sento bella, ma il mio viso è molto rilassato adesso. Si vede una bellezza che viene da dentro”, aveva svelato in tv. E su un figlio aveva detto: “Un senso di maternità c’è, semmai un giorno arriverà, perché no, ma step by step, ancora devo adattarmi”. Al momento è single: “Ci sono delle persone che ci provano in qualche modo, ma io non mi sento ancora al cento per cento pronta, forse perché non è arrivato l’amore, chissà”.